Kate Hudson, la al doilea mariaj

Actriţa americană Kate Hudson s-ar fi căsătorit în secret cu liderul trupei britanice Muse, Matt Bellamy, potrivit spuselor mamei ei, actriţa Goldie Hawn. Aceasta a sugerat că fiica ei, care are un băiat de 7 luni, Bingham, împreună cu Matt Bellamy, s-ar fi căsătorit cu starul rock. ”Copiii mei se poartă minunat cu copiii lor şi au instincte de părinţi minunate”, a spus Goldie Hawn într-un interviu pentru ”ES Magazine”. ”Când fiica mea, Kate, s-a căsătorit cu un star rock englez nu m-a deranjat, tot ce contează este ca relaţia să fie bună. Meseria nu îi defineşte neapărat pe oameni. Kate nu a luat prea multe obiceiuri britanice, are personalitatea ei proprie”, a adăugat Goldie Hawn. În 2010, Kate Hudson, care avea deja o relaţie cu starul rock, spunea că nu se grăbeşte să se căsătorească, mai ales că a trecut deja printr-un divorţ. Actriţa a mai fost măritată, în perioada 2000 - 2007, cu rockerul american Chris Robinson, solistul trupei The Black Crowes, cu care are un fiu pe nume Ryder, de 8 ani.