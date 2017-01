Kate Hudson s-a logodit!

Actriţa americană Kate Hudson a confirmat în cadrul unei emisiuni de televiziune că s-a logodit cu iubitul său, rockerul britanic Matthew Bellamy, cu care aşteaptă un copil. ”M-am logodit”, a declarat cu simplitate actriţa în vârstă de 32 de ani. ”S-a întâmplat pur şi simplu, săptămâna trecută. Sunt foarte bucuroasă că aţi remarcat. Nu am anunţat oficial. Aşteptam ca cineva să remarce”, a declarat Kate Hudson în culmea fericirii! Actriţa a afişat un fumos inel de logodnă pe inelar, dar nu se grăbeşte totuşi să facă pasul spre altar. ”Nu vreau să pun o astfel de presiune asupra relaţiei noastre. Nu este foarte important pentru mine să mă mărit. Am deja un copil dintr-un mariaj anterior, am trecut şi printr-un divorţ şi ştiu că mariajul nu este neapărat un bilet câştigător. Vreau doar să fiu fericită!”, a declarat actriţa.

Kate Hudson şi liderul trupei Muse, Matthew Bellamy, de 32 de ani, s-au întâlnit în timpul festivalului de muzică Coachella din California. Atunci şi-au dat seama că de fapt se cunosc de mai mulţi ani, de pe vremea când Kate Hudson era căsătorită cu rockerul Chris Robinson. Actriţa a recunoscut că a fost luată prin surprindere de faptul că a găsit din nou dragostea şi că va deveni din nou mamă. Kate Hudson are un fiu pe nume Ryder din prima sa căsnicie.