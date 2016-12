Kate Middleton, spionată fără menajamente de presă

Până să devină soţia prinţului William, Kate Middleton a fost de 155 de ori victimă a interceptărilor telefonice practicate de tabloidul „The News of the World”. Publicaţia nu s-a sfiit, de altfel, să asculte ilegal şi telefoanele prinţilor William şi Harry, potrivit dezvăluirilor din procesul-fluviu intentat fostului cotidian deţinut de Rupert Murdoch. Fostul corespondent regal al acestui tabloid, Clive Goodman, a recunoscut că a accesat în mod ilegal mesageriile vocale ale celor trei membri ai familiei regale britanice, în momentul în care a răspuns întrebărilor puse de avocatul lui Andy Coulson, un alt acuzat în acest proces. „Aţi uitat că i-aţi ascultat pe Kate Middleton de 155 de ori, pe prinţul William de 35 de ori şi pe prinţul Harry de nouă ori?”, a întrebat avocatul Timothy Langdale. „Nu, nu am uitat”, a răspuns jurnalistul, adăugând că nu îşi aminteşte prea bine toate detaliile.

Kate Middleton, care s-a căsătorit cu prinţul William în aprilie 2011, a fost victima acestor interceptări ilegale din octombrie 2005, potrivit aceluiaşi avocat, în perioada în care era iubita prinţului, pe atunci al doilea în ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii. „Era o persoană care începuse să aibă o importanţă tot mai mare în anturajul familiei regale”, a explicat Clive Goodman, pentru a justifica interesul faţă de conversaţiile telefonice ale acesteia. „Se spunea că ea şi prinţul William urmau să se căsătorească, să se mute împreună. Începea să aibă un statut semi-regal, lucrurile evoluau”, a mai spus acesta.

Tabloidul „The News of the World” este bănuit că a interceptat ilegal telefoanele mobile a sute de persoane, celebrităţi sau anonimi, victime ale rubricilor de fapt divers, pentru a obţine informaţii pe care le publica apoi în regim de exclusivitate. Scandalul, care a atins, totodată, Poliţia şi clasa politică, l-a constrâns pe Rupert Murdoch să închidă acest tabloid în iulie 2011.

Clive Goodman este unul dintre cei şapte inculpaţi în acest proces al interceptărilor telefonice, alături, mai ales, de foştii redactori-şefi ai tabloidului „The News of the World”, Rebekah Brooks şi Andy Coulson. Audierile, care au început în octombrie 2013, urmează să se încheie în iunie. Clive Goodman şi detectivul privat Glenn Mulcaire au fost deja condamnaţi în 2007 la pedepse cu închisoarea pentru interceptări telefonice ilegale. În procesul care este în desfăşurare, fostul corespondent regal este inculpat pentru coruperea unor funcţionari. Acesta a afirmat că, în epoca în care a fost condamnat pentru acele interceptări ilegale, nici Poliţia, nici Parchetul nu l-au întrebat dacă i-a vizat pe prinţii William şi Harry sau pe Kate Middleton. „Am fost atât cât era posibil de transparent şi de sincer în privinţa interceptărilor, dar nimeni nu m-a întrebat niciodată în legătură cu acest subiect, înainte”, a declarat acesta.