Kate Moss are concurenţă serioasă

În vârstă de 21 de ani, fiica cea mică a lui Mick Jagger, Georgia May Jagger, vrea să o detroneze pe Kate Moss din postura de cel mai cunoscut topmodel britanic. Georgia May Jagger plănuieşte să-şi schimbe imaginea, pentru a realiza acest lucru. În primul rând, nu mai vrea să fie recunoscută drept ”fata tatei”, ci intenţionează să adopte un look de ”fată rea”, pentru a o depăşi pe Kate Moss în lumea modei. Georgia May Jagger, care încă locuieşte cu mama ei, celebrul fotomodel Jerry Hall, a fost pozată de curând de un fotograf controversat, Terry Richardson, pictorialul fiind realizat pentru colecţia Rock\'n\'Roll Mansion a H&M. În vârstă de 47 de ani, Terry Richardson este un fost dependent de heroină şi a fost acuzat anul trecut de către Scout Willis, fiica lui Bruce Willis şi Demi Moore, că a încercat să o seducă şi să o pozeze topless. Deşi nu a reacţionat până acum, este lesne de înţeles că lui Mick Jagger nu i-a picat prea bine ca fiica sa să fie pozată de Terry Richardson. Solistul trupei Rolling Stones a avut o reacţie virulentă atunci când sora mai mare a Georgiei, Lizzy, a pozat în ”Playboy”.

Nu ştim dacă Georgia May Jagger va avea succes în demersul său de a-i face concurenţă lui Kate Moss. În prezent, aceasta s-a alăturat prietenilor săi David Walliams şi Cameron Diaz, pentru a promova linia de tricouri Comic Relief 2013, realizată de Stella McCartney. Îşi mai dau concursul Liv Tyler şi Hayley Atwell, dar şi actorii Eddie Redmayne şi Paul Bettany. Încasările realizate din vânzări vor fi donate persoanelor nevoiaşe din Marea Britanie şi de pe continentul african. Ciudat că nivelul sărăciei din Marea Britanie ajunge să fie comparat cu cel din ţările Africii…