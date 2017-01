Kate Moss aşteaptă barza

Top modelul britanic aşteaptă un copil de la Pete Doherty, solistul trupei rock Babyshambles, cu care are de multă vreme o relaţie destul de tumultuoasă. Informaţia a "transpirat" la presă de la unchiul lui Pete Doherty, care nu a mai avut cuvinte să descrie fericirea celor doi. Ziarele britanice au scris la sfîrşitul lunii septembrie că fotomodelul şi rockerul urmează să se căsătorească într-o lună. Kate Moss l-a vizitat regulat pe Pete Doherty în timp ce acesta se afla internat într-o clinică de dezintoxicare din Londra pentru a scăpa de dependenţa de droguri.

Obişnuit al tribunalelor britanice din cauza toxicomaniei, Pete Doherty, în vîrstă de 27 de ani, a scăpat de pedeapsa cu închisoarea la începutul lunii septembrie datorită eforturilor de a-şi depăşi problemele legate de droguri. Cîntăreţul a fost pus sub acuzaţie în lună august pentru deţinere de cocaină, diamorfină şi cannabis. Kate Moss, cu cinci ani mai mare, a urmat la rîndul său o cură de dezintoxicare în toamna anului 2005, după ce în presă au apărut fotografii înfăţişînd-o prizînd cocaină. Pete Doherty are deja un fiu cu cîntăreaţa Lisa Moorish, în timp ce Kate Moss are o fetiţă, pe nume Lila, de patru ani, în urma relaţiei cu Jefferson Hack, editor al revistei britanice de lifestyle "Dazed & Confused".