Kate Moss face mărturisiri surpriză

Top modelul britanic Kate Moss a povestit unde l-a cunoscut pe soţul ei, rockerul Jamie Hince şi cu ce l-a vrăjit la prima întâlnire. Kate Moss i-a rugat pe prietenii ei să îi aranjeze o întâlnire cu Jamie Hince, după ce a văzut o fotografie a muzicianului, în timp ce naviga pe internet. Modelul în vârstă de 38 de ani s-a căsătorit cu Jamie Hince, solistul trupei The Kills, în 2011. ”Jamie e minunat. Pur şi simplu mi-a ieşit în cale. Eram în casa unor prieteni, în sudul Franţei şi ne uitam la fotografii cu bărbaţi pe internet. Dintr-o dată, l-am văzut pe el şi am spus că îmi place cum arată! Un prieten ne-a aranjat o întâlnire. S-a prezentat la întâlnire şi am petrecut următoarele patru zile împreună”, a declarat Kate Moss. ”Într-o dimineaţă, după ce ne-am trezit, l-am întrebat dacă vrea un sandviş cu şuncă. A început să râdă. Nu ştiam că el este vegan. Nu devenise vegan cu mult timp în urmă. L-am vrăjit cu sandvişul cu şuncă”, a adăugat modelul britanic.

Kate Moss, care are deja o fiică de 10 ani, Lila Grace, dintr-o relaţie precedentă cu Jefferson Hack, spune că s-a îndrăgostit imediat de Jamie Hince, întrucât are foarte multe lucruri în comun cu acesta. ”Da, m-am îndrăgostit imediat de el. Îi plac aceleaşi lucruri care îmi plac şi mie şi are acelaşi simţ al umorului ca şi mine. E chiar amuzant. Şi la fel de ţâfnos ca mine, uneori”, a declarat Kate Moss în acest interviu acordat revistei ”Vanity Fair”.