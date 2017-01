Kate Moss s-a despărţit de iubit!

La doar cîteva săptămîni de cînd cîntecul dedicat ei de Pete Doherty făcea înconjurul internetului, iată că frumoasa Kate Moss a decis să se despartă de iubitul ei, Jamie Hince. Modelul l-a trimis pe rocker să îşi facă bagajele şi să plece imediat din locuinţa ei. Şi iată că, la doar zece luni de cînd formau un cuplu, solistul trupei The Kills s-a văzut scos afară din casa din nordul Londrei, ce aparţinea modelului. ”Jamie şi Kate s-au certat rău la primele ore ale zilei de sîmbătă. Kate a făcut ceva comentarii despre o fată care s-a tot ţinut de Jamie şi de aici cearta s-a amplificat. Cîteva ore mai tîrziu, Jamie îşi împacheta lucrurile şi îşi muta lucrurile din casa ei. Pînă la prînz, marea lor majoritate dispăruseră”, a declarat o sursă. Deşi în cursul acelei seri Kate Moss trebuia să participe la concertul trupei The Kills, în Kent, ea nu şi-a făcut apariţia. ”De atunci, Kate şi Jamie nu şi-au mai vorbit, iar ea, de obicei, fie are telefonul închis, fie îi respinge apelurile. Dar el le-a spus prietenilor că nu este vorba despre o despărţire permanentă. Jamie va cînta în Scoţia, în acest sfîrşit de săptămînă şi este încrezător că modelul va fi acolo”, a completat sursa.