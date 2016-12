Kate Moss s-a logodit

Top modelul Kate Moss îşi planifică nunta, care va avea loc în acest an, după ce a acceptat, marţi, cererea în căsătorie a iubitului ei, Jamie Hince. Zvonuri despre logodna celor doi au mai circulat anul trecut, când tabloidele chiar au relatat că Hince a cerut-o de soţie pe Kate Moss într-o vacanţă petrecută la începutul lui 2010, în Caraibe. Un ziar britanic susţinea chiar că cei doi s-au căsătorit în secret, în vara anului 2010. Potrivit tabloidului ”The Sun”, nunta celor doi este programată pe 2 iulie. Perechea a fost surprinsă la cumpărături la magazinul de bijuterii S.J. Phillips Ltd din zona centrală a Londrei, Mayfair, miercuri şi şi-a sărbătorit logodna la un restaurant de lux. De asemenea, Kate Moss a fost fotografiată purtând o verighetă vintage pe degetul inelar. ”Kate este încântată. El a insistat să se căsătorească, dar ea nu a vrut să se grăbească. În ultimul an, cei doi s-au apropiat mult, la fel ca un cuplu căsătorit. Vor face o petrecere uriaşă”, a declarat o sursă pentru ”The Sun”. Cei doi nu au confirmat încă ştirea.

Chitaristul Jamie Hince, în vârstă de 42 de ani, face parte din trupa indie rock The Kills, care a lansat până în prezent trei albume, ”Keep on Your Mean Side”, ”No Wow” şi ”Midnight Boom”, foarte apreciate de critică. Devenită celebră după ce a pozat într-o reclamă din anii \'90 pentru Calvin Klein, alături de Mark Wahlberg, Kate Moss l-a cunoscut pe chitaristul Jamie Hince în 2007, prin intermediul creatoarei de modă Sadie Frost, fosta soţie a actorului Jude Law. În trecut, Kate Moss a ţinut prima pagină a tabloidelor britanice cu relaţia sa turbulentă cu rockerul Pete Doherty. Anterior, celebrul model a avut o relaţie cu Jefferson Hack, patronul unei reviste, cu care are o fiică în vârstă de 8 ani, Lila Grace. În anii \'90, ea a avut o relaţie şi cu actorul american Johnny Depp. Kate Moss este un top model britanic de succes, care a apărut pe copertele a peste 300 de reviste de modă din întreaga lume. Ea este cunoscută pentru înălţimea sub standardele impuse în lumea modei, pentru apariţiile în numeroase campanii publicitare, pentru relaţiile personale zbuciumate şi pentru stilul de viaţă petrecăreţ. Kate Moss ocupă locul al treilea în topul celor mai bogate top modele din lume alcătuit de revista ”Forbes” în 2010, ea înregistrând venituri de 9 milioane de dolari. În 2005, Kate Moss a fost implicată într-un scandal cu droguri. Top modelul nu a fost pus sub acuzaţie pentru consum de droguri, dar în urma acestui scandal, a pierdut mai multe contracte de publicitate cu firme importante, precum Chanel, Burberry şi H&M. După scuzele publice de rigoare, Kate Moss a revenit în lumea modei şi chiar şi-a dublat averea.