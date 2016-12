Kate Moss va dansa într-un scurtmetraj

Top modelul britanic Kate Moss va dansa alături de Mihail Barâşnikov, considerat a fi unul dintre cei mai importanţi balerini ai perioadei moderne, într-un scurtmetraj realizat de renumitul coregraf şi regizor Michael Clark. Top model, star pop şi designer de modă, Kate Moss va deveni şi balerină. În vârstă de 36 de ani, Kate Moss ia lecţii de balet în particular de la însuşi Michael Clark, care i-a propus şi un stil de viaţă diferit pentru următoarele trei luni, până la începerea filmărilor, care vor debuta în luna iunie, la Marseille, în Franţa.

Potrivit unor surse apropiate producţiei, Kate Moss a fost sfătuită să renunţe la stilul ei de viaţă plin de petreceri. „Trebuie să fie în formă, sănătoasă şi să arate bine, aşa că numărul de nopţi pierdute şi de petreceri trebuie să fie redus. Ştiu că este foarte fericită să participe la acest proiect şi ea însăşi vorbeşte despre faptul că doreşte să fie în formă şi să fie sănătoasă”, a declarat una dintre surse. „Va fi un film făcut pentru ei, aşa că nu trebuie să fie o primă balerină, chiar dacă ia lecţii. Mihail Barâşnikov este un bărbat frumos, dar are peste 60 de ani, aşa că nu i se cere să sară foarte sus sau să facă diferite alte lucruri. Este interesant pentru că este ceva făcut pentru ei”, a spus aceeaşi sursă. „În ochii lui Michael, ca regizor, camera dansează deja singură. Va fi o colaborare foarte interesantă şi filmul va fi un rezultat al dansului. Filmul va fi prezentat la un eveniment caritabil sau va fi expus într-o galerie unde să îl poată vedea toată lumea. Cred că aceasta este viziunea lui Michael”, a mai precizat sursa.

Kate Moss va merge luna viitoare la New York pentru a începe să lucreze alături de Miahil Barâşnikov. Top modelul a avut deja mai multe colaborări artistice. A cântat alături de trupa Primal Scream, dar şi cu Babyshambles, formaţia fostului ei iubit, Pete Doherty. Totodată, Kate Moss şi-a lansat propria linie vestimentară, realizată pentru retailerul Top Shop. Mihail Barâşnikov, în vârstă de 62 de ani, care a apărut în ultimul sezon al serialului „ Sex in the City / Totul despre sex”, şi-a început cariera la Kirov Ballet, în prezent Mariinsky Ballet, în Sankt Petersburg înainte de a pleca în Canada în 1974.