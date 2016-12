Kate Winslet a câştigat şi premiul care îi lipsea din palmares

O ACTRIŢĂ COMPLETĂ Cea de-a 63 ediţie a premiilor Emmy a avut loc cu mult fast, duminică seara, la Teatrul Nokia din Los Angeles. Au existat şi învingători, dar şi învinşi, momente nostime, emoţii, tensiune, ţinute şic şi multă extravaganţă. Actriţa Kate Winslet a fost recompensată cu primul premiul Emmy din carieră, în timp ce producţiilor ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” şi ”Modern Family” le-a fost reconfirmat statutul de cele mai bune seriale dramatic, respectiv de comedie. Kate Winslet a câştigat şi singura distincţie importantă care îi lipsea, premiul Emmy pentru Cea bună actriţă în rol principal, care i-a fost acordat datorită rolului din miniseria ”Mildred Pierce”. Vedeta britanică mai are în palmares un Oscar şi două premii Globul de Aur. Aceeaşi producţie i-a adus un premiu şi actorului australian Guy Pierce, pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar. Actorul canadian Barry Pepper a fost declarat câştigător la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal, în timp ce veterana britanică Maggie Smith a primit premiul Emmy pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, datorită prestaţiei din ”Downton Abbey”. Julianna Margulies a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic, graţie prestaţiei sale din ”The Good Wife / Soţia perfectă”. Tot la categoria dramă, rolurile secundare pentru interpretare au revenit actorilor Peter Dinklage, pentru rolul din ”Game of Thrones” şi Margo Martindale, pentru ”Justified”.

UN ÎNCEPUT ÎN FORŢĂ Serialul ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” a ajuns la a patra victorie consecutivă la gala premiilor Emmy, practic un trofeu pentru fiecare dintre sezoanele sale, însă a eşuat în încercarea de a-i oferi foarte popularului său actor principal, Jon Hamm, şansa de a câştiga premiul Emmy pentru Cel mai bun actor într-un serial dramatic, care a revenit, în acest an, actorului Kyle Chandler, pentru ”Friday Night Lights”, un serial despre aventurile unei echipe texane de fotbal. Victoria pentru al doilea an consecutiv obţinută de serialul ”Modern Family” la categoria Cel mai bun serial de comedie plutea parcă în aer, după un start în forţă luat de această producţie, care a câştigat primele patru trofee decernate la începutul galei, pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, Julie Bowen, Cel mai bun actor în rol secundar, Ty Burrell, Cea mai bună regie, Michael Alan Spiller şi Cel mai bun scenariu, Steven Levitan şi Jeffrey Richman. În domeniul producţiilor de comedie, Jim Parson a primit cel de-al doilea său premiu Emmy consecutiv, decernat la categoria Cel mai bun actor de comedie în rol principal, pentru rolul din serialul ”The Big Bang Theory”, iar Melissa McCarthy s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă de comedie în rol principal, pentru rolul din ”Mike & Molly”.

Marele perdant al serii este serialul ”Mildred Pierce\", produs de HBO şi regizat de Todd Haynes, favorit la categoria Cea mai bună miniserie de televiziune, care s-a văzut nevoit să se încline în faţa miniseriei ”Downtown Abbey”, un portret televizat al unei familii britanice înainte de Primul Război Mondial. Desemnată cea mai bună miniserie a anului, ”Downtown Abbey” a primit alte trei premii Emmy pentru scenariu, cea mai bună actriţă în rol secundar şi cea mai bună regie. Tot în această categorie se califică şi Steve Carrell, care nu a fost premiat pentru rolul său din serialul de comedie ”The Office”. Celebrul regizor Martin Scorsese a primit primul său premiu Emmy din carieră, fiind distins la categoria Cel mai bun regizor al unei miniserii, pentru serialul ”Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”.

O SURPRIZĂ PLĂCUTĂ Gala Primetime Emmy Awards 2011 a fost prezentată de Jane Lynch, un star al comediei muzicale ”Glee”, a debutat cu un mic film plin de ironie, dedicat gloriei televiziunii. Una din surprizele serii a fost apariţia neaşteptată a actorului american Charlie Sheen, concediat din serialul ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, la începutul acestui an, după ce l-a insultat copios pe unul dintre producători. ”Vreau să spun ceva, care îmi vine din suflet, tuturor oamenilor de aici care lucrează la ”Doi bărbaţi şi jumătate””, a declarat actorul american, revenit în mod evident la sentimente mai bune, după nenumăratele probleme din viaţa personală. ”Din inimă, vă doresc tot ce e mai bun pe lume, pentru viitorul sezon. Am petrecut opt ani minunaţi împreună şi ştiu că veţi continua să faceţi o treabă excelentă în televiziune”, a adăugat acesta.

Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în primetime. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de premiile Emmy, până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate prima oară în anii ’70, iar noţiunea prime time a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee. Premiile Primetime Emmy se acordă, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotaţie, de cele patru posturi de televiziune majore din SUA, CBS, ABC, NBC şi FOX.