Kate Winslet a cîştigat daune de 28.000 de euro

Actriţa britanică a acceptat suma de 28.000 de euro cu titlu de despăgubiri din partea unui tabloid britanic pe care l-a dat în judecată pentru defăimare, după ce publicaţia în cauză a pus sub semnul întrebării programul ei zilnic de exerciţii fizice. Kate Winslet, în vârstă de 34 de ani, a dat în judecată tabloidul ”Daily Mail”, care publicase, în luna ianuarie, un articol intitulat ”Should Kate Winslet win an Oscar for the World\'s most irritating actress?”, în traducere Ar trebui Kate Winslet să câştige un Oscar pentru cea mai enervantă actriţă?. ”Sunt încântată că publicaţia şi-a cerut scuze pentru că a emis acuzaţii false la adresa mea”, a declarat într-un comunicat Kate Winslet, care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în 2009, graţie rolului din ”The Reader / Cititorul”. ”Eram extrem de supărată pentru că am fost acuzată că am minţit în legătură cu programul meu de exerciţii fizice şi am considerat că era responsabilitatea mea să le cer să se scuze, pentru a-mi dovedi angajamentul faţă de acele principii pe care le-am apărat întotdeauna, referitoare la problemele fizice, care includ regimul alimentar şi exerciţiile fizice. Cred cu tărie că femeile ar trebui să fie încurajate să se accepte aşa cum sunt, deci, a sugera că eu minţeam, era o acuzaţie de o ipocrizie inacceptabilă”, a explicat actriţa britanică.

Rachel Atkins, avocatul actriţei, a declarat în faţa Înaltei Curţi din Londra că acel articol, care era însoţit de mai multe fotografii goale nud ale clientei sale, extrase din filmele în care a jucat, era insultant. Tabloidul şi-a cerut scuze în luna septembrie, recunoscând că actriţa britanică nu a minţit în legătură cu regimul ei de exerciţii fizice şi a acceptat să îi plătească acesteia daune morale. Acordul între cele două părţi a fost validat marţi, de Înalta Curte de Justiţie din Londra.

Kate Winslet a devenit cunoscută şi pentru roluri complexe, jucate în filme independente, precum Clementine, o tânără care recurge la o intervenţie psihologică de ştergere a tuturor amintirilor despre fostul ei prieten, din producţia ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Strălucirea eternă a minţii neprihănite”. În 2009, a câştigat două Globuri de Aur, precum şi premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă. Kate Winslet este cunoscută pentru rolurile unor personaje elegante pe care le-a avut într-o serie de filme, precum aristocrata Rose din ”Titanic”, energica Marianne Dashwood din ”Sense and Sensibility / Raţiune şi simţire” sau muza lui J. M. Barrie din ”Finding Neverland / În căutarea tărâmului pierdut”. A portretizat însă şi o spălătoreasă care a furat scrierile celebrului marchiz de Sade din azilul în care acesta era internat, în filmul ”Quills / Marchizul de Sade” şi, un an mai târziu, a interpretat-o pe Iris Murdoch, celebra scriitoare britanică, în lungmetrajul ”Iris”.