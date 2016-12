Kate Winslet nu a mai suportat prietenia lui Sam Mendes cu Rebecca Hall

Speculaţiile se ţin lanţ cu privire la adevăratele motive care au stat la baza destrămării cuplului Kate Winslet - Sam Mendes. Amândoi sunt consideraţi maeştri în arta flirtului, dar cea care a cedat prima a fost actriţa britanică, agasată de relaţia strânsă de prietenie dintre soţul său şi tânăra actriţă Rebecca Hall. Potrivit presei britanice, Rebecca Hall, de 27 de ani, fiica directorului de teatru Peter Hall şi a cântăreţei de operă Maria Ewing, este “umărul pe care plânge” Sam Mendes, după destrămarea căsniciei sale de şapte ani. Prietenii regizorului britanic în vârstă de 44 de ani susţin, însă, că Sam Mendes şi Rebecca Hall sunt doar prieteni buni, care au petrecut mult timp în ultimul an lucrând împreună la câteva spectacole de teatru puse în scenă la Londra şi la New York.

Kate Winslet, în vârstă de 34 de ani, îşi continuă vacanţa în Mexic, împreună cu cei doi copii ai ei şi cu buna ei prietenă, actriţa Emma Thompson. Sam Mendes a ales să rămână în New York, unde are un cerc numeros de prieteni, printre care se numără şi Rebecca Hall. Kate Winslet s-a temut întotdeauna de tânăra sa colegă, care împărtăşeşte simţul umorului şi o educaţie similară soţului său. Rebecca Hall, care a studiat literatura engleză la Cambridge, şi-a croit treptat un nume în lumea filmului şi a teatrului, cel mai important rol recent al ei fiind cel din “Vicky Cristina Barcelona” în regia lui Woody Allen. În prezent celibatară, actriţa a avut o relaţie în urmă cu câţiva ani cu muzicianul Freddie Stevenson. Rebecca Hall l-a cunoscut pe Sam Mendes cu ocazia debutului ei în cinematografie, în 2006, când a jucat în filmul “Starter For 10”. Sam Mendes a fost producătorul executiv al acestui lungmetraj şi a fost fotografiat alături de Rebecca Hall la premiera filmului. Cei doi au colaborat din nou în vara anului 2009, când Sam Mendes a distribuit-o în două dintre spectacolele de teatru pe care le-a pus în scenă la Londra şi New York, cu ajutorul companiei Bridge Project. Cei doi au fost văzuţi deseori împreună, iar interpretarea tinerei actriţe a fost lăudată de criticii de specialitate.