Kate Winslet se dedică familiei

Actriţa britanică s-a hotărît să renunţe la cinematografie pentru un an, pentru a se putea dedica familiei. Kate Winslet a ajuns la această decizie după ce a jucat în "Little Children", în care a întruchipat-o pe Sarah Pierce, o mamă fără legături emoţionale cu copiii ei. "A fost o provocare să joc rolul unei mame care practic nu putea să se simtă apropiată sau să aibă grijă de copilul ei. M-a făcut să-mi conştientizez mai bine responsabilităţile ca mamă. De aceea am decis să-mi iau o pauză de un an să stau cu copiii şi să-i văd crescînd şi, pur şi simplu, să mă bucur de rolul de mamă", a spus Kate Winslet, care va împlini 31 de ani în cursul acestei săptămîni.

Kate Winslet a făcut trei filme anul trecut şi are multe oferte de roluri, dar este convinsă că a făcut o alegere bună. Actriţa are doi copii: Mia Honey, de cinci ani, din căsătoria cu regizorul Jim Threapleton şi Joe Alfie, de doi ani, cu actualul soţ, regizorul Sam Mendes.