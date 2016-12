Kate Winslet şi Jennifer Love Hewitt au chemat barza

La şase luni de la nuntă, actriţa britanică Kate Winslet a confirmat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil, care va veni pe lume spre sfârşitul anului. Acesta este primul copil al actriţei cu cel de-al treilea soţ, Ned Rocknroll, nepotul miliardarului Richard Branson, fondatorul Virgin Group, cu care s-a căsătorit în secret în decembrie 2012. ”Kate şi Ned sunt încântaţi”, a confirmat reprezentantul câştigătoarei premiului Oscar. În ciuda celor două divorţuri prin care a trecut, actriţa, care mai are doi copii, Mia, de 12 ani şi Joe, de 9 ani, a ştiut mereu că vrea să-şi mărească familia. ”Sper să am mai mulţi copii. Nu ştiu dacă unul sau doi. Dumnezeule, mi-ar plăcea să am mai mulţi”, declara vedeta cu ceva timp în urmă.

Kate Winslet, de 37 de ani, şi Nate Rocknroll, cu trei ani mai mic, s-au căsătorit în luna decembrie, după ce au început să iasă împreună din toamna lui 2011. Actriţa, o preferată a criticilor, abonată la premiile de interpretare, are la activ două mariaje eşuate, cu cineastul Sam Mendes, de care s-a despărţit la începutul anului 2010, după o căsnicie de şapte ani, din care a rezultat fiul lor Joe. Împreună au crescut-o pe Mia, fiica actriţei britanice cu primul ei soţ, regizorul Jim Threapleton. La rândul său, Ned Rocknroll are la activ un divorţ, după ce în 2011 s-a despărţit de Eliza, fiica de 24 de ani a vicontelui Cowdray, cu care s-a căsătorit în 2009.

Peste ocean, şi actriţa Jennifer Love Hewitt, de 34 de ani, a anunţat că noul său rol va fi cel de mamă. Acesta va fi primul copil al actriţei americane cu partenerul ei de viaţă, actorul Brian Hallisay. ”Este un moment minunat şi aşteptăm să ne începem viaţa de familie împreună”, se arată în comunicatul cuplului. Brian Hallisay, tot de 34 de ani, joacă alături de Jennifer Love Hewitt în serialul de televiziune ”The Client List”, produs şi difuzat de postul Lifetime.