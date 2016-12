Kate Winslet, un exemplu pentru femei

Kate Winslet a spus într-un interviu recent că trupul ei este cel al unei femei obişnuite, cu forme, iar sânii ei nu sunt perfecţi. În vârstă de 36 de ani, Kate Winslet a apărut toples în rolul Rose DeWitt Bukater, în blockbusterul din 1997 ”Titanic” dar şi în filme precum ”Mici copii / Little Children”, ”Cititorul / The Reader”, ”Focul sacru / Holy Smoke!” şi în serialul de televiziune ”Mildred Pierce”. Ea susţine că este mulţumită cu aceste roluri pentru că felul ei relaxat de a aborda scene ce implică nuditate le face pe celelalte femei să se simtă şi ele confortabil în pielea lor. ”Arăt ca şi ceilalţi oameni de pe stradă. Nu am sâni perfecţi, bineînţeles că am celulită şi sunt o femeie cu forme. Dacă acest lucru le face pe femei să se simtă mai puternice, atunci cu atât mai bine”, a spus actriţa britanică.

Kate Winslet a primit premiul Oscar pentru rolul din drama ”Cititorul / The Reader” (2008), după alte cinci nominalizări anterioare. Actriţa britanică a primit de curând Ordinul Imperiului Britanic în rang de Comandor, pentru servicii deosebite aduse cinematografiei britanice. Ea spune că încrederea în sine a venit odată cu maturitatea şi cu acumularea unor experienţe de viaţă. După ”Titanic”, actriţa britanică a divorţat de doi regizori de film - de Jim Threapleton în 2001 şi de Sam Mendes în 2010. Artista are un copil din fiecare căsnicie, Mia, în vârstă de 11 ani, cu Jim Threapleton şi Joe, în vârstă de 8 ani, cu Sam Mendes. Kate Winslet are, începând din 2011, o relaţie cu nepotul magnatului Richard Branson, Ned RockNRoll.