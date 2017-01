Katherine Heigl adoptă o fetiţă

Starul serialului de televiziune ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey” va adopta, în această săptămînă, o fetiţă din Coreea, potrivit agentului său de presă. Katherine Heigl şi soţul ei, Josh Kelley, îşi doresc un copil de mult timp, iar procesul de adopţie a fost iniţiat în urmă cu cel puţin şase luni. Bebeluşul provine din Coreea, are zece luni şi va primi numele Naleigh, după numele mamei actriţei, Nancy şi Leigh, după una dintre surorile ei. Celebrii viitori părinţi au ales Leigh, ca nume de răsfăţ. ”Este încîntată. Ea şi Josh sînt foarte fericiţi”, a adăugat o sursă apropiată cuplului. Ideea de a adopta un bebeluş nu reprezintă o noutate pentru Katherine Heigl. ”Am plănuit dintotdeauna asta. Am renunţat la ideea de a fi doar mama copiilor mei biologici. Nu mi se mai pare distractiv. Nu cred că este nevoie să treci prin toate acestea pentru a deveni mamă”, declara actriţa, în urmă cu doi ani. Sora actriţei, Meg, este adoptată tot din Coreea.

Katherine Heigl, în vîrstă de 30 de ani şi muzicianul Josh Kelley s-au căsătorit pe 27 decembrie 2007, în oraşul Park City din statul american Utah. Katherine Heigl va absenta din cîteva episoade din viitorul sezon al serialului ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey” şi va începe filmările pentru lungmetrajul ”Life As We Know It”, săptămîna viitoare. Săptămîna trecută, Katherine Heigl a organizat petrecerea pentru venirea pe lume a copilului colegei sale Ellen Pompeo, care aşteaptă o fetiţă. Elen Pompeo şi soţul său, Chris Ivery, vor deveni la rîndul lor părinţi pentru prima dată.