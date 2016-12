Katherine Heigl îşi doreşte un copil, fără a face pauză în carieră

Interpreta personajului Izzie din popularul serial de televiziune “Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey” a făcut o listă cu toate calităţile pe care trebuie să le aibă partenerul ei de viaţă. Katherine Heigl, care s-a căsătorit cu muzicianul Josh Kelley, în decembrie 2007, a mărturisit care are o personalitate dificilă şi are nevoie să exprime foarte clar ce caută la un partener. “Am trecut prin toată rutina unei liste. Sînt puţin psihotică. Sînt foarte pretenţioasă în ceea ce priveşte lucrurile pe care mi le doresc şi felul în care vreau ca aceste lucruri să decurgă”, afirmă vedeta. Deşi are o idee foarte clară despre iubitul ideal, Katherine Heigl crede că este important să te adaptezi la relaţia pe care o ai cu partenerul. “Nu cred că este necesar să schimbi tot la tine pentru a fi cu o persoană, dar cred ca trebuie făcute unele mici compromisuri. Trebuie să fii destins. Este o linie foarte fină între a fi disperat şi a fi cinstit”, a adăugat aceasta.

Vedeta considerată drept una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood se gîndeşte şi la împlinire în viaţa personală. „Chiar mi-ar plăcea să devin mamă. Întotdeauna mi-am dorit copii. În momentul în care am fost suficient de matură să înţeleg conceptul, am vrut să am un bebeluş. Aşa că vom ajunge acolo, dar nu vreau să renunţ la carieră. Şi nu vreau nici ca el să o facă. Aş vrea să fiu capabilă să am totul, dar ce înseamnă asta? Nu ştiu nici eu”, a declarat starul. Nu este prima dată când frumoasa blondă vorbeşte despre dorinţa ei de a deveni mamă. „Sper să am copii şi genul de tradiţii în care mîncăm împreună în fiecare seară. Josh va fi un tată uimitor, aşa că nu va trebui să fac toate astea singură”, declara Katherine Heigl, în vîrstă de 30 de ani, la scurt timp după căsătorie.