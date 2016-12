Katherine Heigl regretă că şi-a început cariera la nouă ani

Actriţa americană Katherine Heigl a declarat că activitatea de model la vârsta de nouă ani a fost o experienţă îngrozitoare şi mărturiseşte că este încă nesigură în legătură cu felul în care arată. Actriţa, în vârstă de 33 de ani, a fost invitată la emisiunea de televiziune Andreson şi a fost întrebată cum a fost să lucreze ca model, de la nouă ani, în reclame pentru firme ca magazinele Macy\'s şi Sears. „O, Doamne, a fost îngrozitor. Chiar înţelegi, chiar şi când ai nouă ani, îţi spui „Este stupid şi jalnic”, iar ei zic „Nu, nu, e adorabil, fă aşa””, a povestit Katherine Heigl. Deşi este considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, aceasta a mai mărturisit că este încă nesigură în privinţa felului în care arată. De curând, a fost îngrijorată la filmarea unei scene la duş pentru noul său film, comedia romantică „One for the Money”, inspirat de romanele scriitoarei Janet Evanovich. „Oricât am încercat şi oricât de puţin am mâncat toată ziua sperând ca abdomenul meu să rămână plat, nu a contat”, a povestit actriţa la premiera filmului de la Paris. Dacă tot se află în Europa, actriţa s-a reconectat la originile sale germane. Katherine Heigl a vizitat oraşul german Esslingen, oraşul natal al bunicului său. „Sunt atât de recunoscătoare că am avut şansa de a vizita casa natală a bunicului şi să văd unde a trăit până să vină în America”, a scris actriţa pe contul său de Twitter. Katherine Heigl a semnat în Cartea de Onoare a oraşului şi a promis să revină pentru o vizită mai lungă.

Katherine Heigl găseşte tot sprijinul şi aprobarea de care nevoie în familia sa. Are o fiică de trei ani, Naleigh, pe care a adoptat-o împreună cu soţul ei, Josh Kelley, în anul 2009, din Coreea de Sud. Actriţa se simte pregătită şi pentru al doilea copil, fiind creditată cu o iminentă adopţie.