Katherine Heigl se concentrează asupra familiei sale

Actriţa americană Katherine Heigl a confirmat, joi, că a renunţat la rolul din serialul de televiziune ”Grey`s Anathomy / Anatomia lui Grey”, deoarece doreşte să petreacă mai mult timp alături de fiica ei adoptivă. Speculaţiile despre plecarea actriţei din acest serial au apărut încă din 2007, când Katherine Heigl a jucat în comedia romantică ”Knocked Up / Un pic însărcinată”, punând astfel bazele unei cariere promiţătoare la Hollywood, depărtându-se de producţiile de televiziune. După trecerea celor trei luni de pauză pe care le solicitase, Katherine Heigl a anunţat, joi, că nu îşi va relua rolul în acest serial, pentru că vrea să se concentreze asupra creşterii fiicei sale, Naleigh, pe care a adoptat-o împreună cu soţul ei, muzicianul Josh Kelley, din Coreea de Sud, în 2009. ”Am terminat. Tocmai am finalizat contractul. Cu toţii am luptat din greu pentru a găsi o modalitate amiabilă şi elegantă pentru a ne despărţi şi pentru a merge fiecare mai departe pe drumul său”, a declarat Katherine Heigl pentru revista ”Entertainment Weekly”. Un prim semn că actriţa nu are de gând să revină la rolul Izzie Stevens pe care l-a interpretat timp de şase sezoane a fost schimbarea radicală a imaginii sale, renunţând la culoarea de păr care a făcut-o celebră şi care a propulsat-o în topul celor mai sexy vedete.

Katherine Heigl a apărut pentru ultima oară în serialul care a făcut-o celebră în luna ianuarie. Toate lungmetrajele care au avut-o protagonistă, e drept toate fiind comedii romantice, au avut mare succes de critică şi de încasări. În filmografia sa se regăsesc ”27 Dresses / 27 de rochii” în 2008 şi ”The Ugly Truth / Adevărul gol-goluţ” din 2009. În această vară, Katherine Heigl va putea fi văzută pe marile ecrane într-o nouă comedie romantică, dar cu accente de thriller, intitulată ”Killers”, alături de Ashton Kutcher.