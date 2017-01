Katherine Heigl se luptă pentru cariera sa

Actriţa americană Katherine Heigl, în vârstă de 34 de ani, a devenit celebră graţie rolului Izzie Stevens în serialul de mare succes „Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”. Avea în spate o carieră bogată, începută în copilărie, dar admiratorii săi o reţin doar în rolul doctoriţei emotive şi visătoare din serialul de televiziune produs de Shonda Rhimes. Katherine Heigl a preferat să părăsească însă serialul, pentru a se dedica familiei sale, după ce a adoptat o fetiţă din Coreea de Sud, pe nume Naleigh, deşi, aparent, personajul său era cel mai popular din întreaga intrigă şi a afectat audienţa producţiei TV. Shonda Rhimes nu a putut să o împiedice să părăsească serialul în faţa mirajului filmărilor pentru producţii cinematografice, smulgându-i însă promisiunea să revină pe micul ecran, dacă va fi nevoie de o doză de şarm.

În cinci ani de zile, Katherine Heigl a avut parte de mai multe comedii romantice în care a deţinut rolul principal, deşi ea şi-ar fi dorit şi mai multe roluri dramatice. În plus, filmele sale nu au avut încasările scontate. În 2009, actriţa cerea un salariu de 12 milioane de dolari pentru un film. De atunci datează şi cel mai mare succes al său, comedia „The Ugly Truth”, care reuşea încasări de peste două sute de milioane de dolari la nivel internaţional. De la agonie la extaz este un drum scurt, iar următoarele sale proiecte cinematografice au fost eşecuri. Deşi se bucura de o superdistribuţie, cu Robert De Niro şi Diane Keaton alături de Katherine Heigl, comedia „The Big Wedding” a avut încasări de doar 21,8 milioane de dolari în SUA. Producătorii au avut şi alte motive să fie nemulţumiţi de Katherine Heigl, care nu se cenzurează deloc când are ceva de spus, aşa că nu le-a picat deloc bine când actriţa a catalogat drept sexist filmul „Knocked Up / Un pic însărcinată”, deşi încasările au fost satisfăcătoare. Când mai-marii din Cetatea Filmului i-au întors spatele, Katherine Heigl şi-a îndreptat atenţia către regizorii şi producătorii independenţi, dar a avut parte de o mare umilinţă. În 2006, thriller-ul „Zyzzyx Road”, cu Tom Sizemore şi Leo Grillo alături de Katherine Heigl, a reuşit încasări de numai 30 de dolari în primul weekend de la lansare.

Katherine Heigl crede acum că îşi poate salva cariera doar cu ajutorul televiziunii. I-a transmis lui Shonda Rhimes că este disponibilă pentru un nou sezon al serialului „Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, dar producătoarea nu mai pare dispusă să o primească înapoi, cel puţin nu în sezonul 2014-2015. Actriţa mai reuşeşte însă să deschidă ceva uşi ale producătorilor din televiziune şi a lansat proiectul unui serial dramatic, scris de Alexi Hawley, scenaristul care a lansat şi serialele de mare succes „Body of Proof” şi „Castle”. NBC l-a preluat şi filmările vor începe în curând. Serialul se numeşte deocamdată „The Following” şi urmăreşte peripeţiile unui ofiţer de legătură între CIA şi Casa Albă. Katherine Heigl n-ar fi prima vedetă de la Hollywood care îşi salvează cariera cu ajutorul micului ecran. Înaintea sa au făcut-o Kevin Bacon, Dennis Quaid şi Glenn Close. Să sperăm însă că serialul va avea succes!