Kathleen Turner a suportat 12 operaţii în 12 ani

În anii ’80 era una dintre cele mai apreciate şi populare actriţe, iar Kathleen Turner părea să aibă viaţa perfectă, în care frumuseţea şi succesul profesional se îmbinau perfect. Numele său era sinonim cu “succes la box-office”, mai ales dacă alături de ea se afla Michael Douglas. Actriţa era apreciată pentru combinaţia fericită de sexualitate, frumuseţe şi inteligenţă, iar datorită vocii ei groase, era comparată de multe ori cu legendara Lauren Bacall. Pentru rolul Joan Wilder din “Romancing the Stone / Idilă pentru o piatră preţioasă” a primit primul său Glob de Aur. Pe al doilea l-a obţinut pentru rolul Irene Walker din “Prizzi's Honor / Onoarea familiei Prizzi”, unde a jucat alături de Jack Nicholson. A mai fost nominalizată la alte două Globuri de Aur, pentru “Peggy Sue Got Married / Peggy Sue se mărită” şi “The War of the Roses / Războiul rozelor”, unde i-a avut din nou colegi pe Michael Douglas şi Danny DeVito. Singura nominalizare la Oscar a primit-o pentru “Peggy Sue Got Married”. Era atât de populară încât i-a inspirat cântăreţului pop austriac Falco piesa “The Kiss of Kathleen Turner”, care a devenit peste noapte hit.

La începutul anilor '90, viaţa actriţei s-a transformat într-un adevărat coşmar, după ce a fost diagnosticată cu artrită reumatoidă. Într-un articol scris de ea şi publicat în ”Daily Mail”, în 2008, Kathleen Turner a povestit că i s-a spus că este posibil să rămână într-un scaun cu rotile pentru totdeauna: ”Când am auzit asta, le-am zis să se ducă naibii”. Actriţa a mai mărturisit că a fost dependentă de alcool şi că a fost un adevărat iad să trăiască cu acea boală, care i-a provocat dureri insuportabile. Cariera ei a intrat în declin total. A fost forţată să renunţe la rolul din ”Ghost”, care ulterior i-a revenit lui Demi Moore. În 1992, Kathleen Turner abia putea să îşi mişte capul sau să meargă. Pe măsură ce boala avansa, aspectul său fizic a suferit modificări considerabile, o lovitură greu de suportat pentru o femeie ce parcă mai ieri era considerată un sex simbol. În prezent, boala, medicamentele dure şi consumul de alcool au făcut-o pe Kathleen Turner de nerecunoscut, dar cel puţin este în viaţă şi, graţie progresului în medicină, a revenit la o viaţă aproape normală.

La 59 de ani, Kathleen Turner a primit o nouă şansă, pe care vrea să o fructifice cum poate mai bine. Actriţa a revenit în activitate şi se pregăteşte pentru piesa “Bakersfield Mist”, montată de teatrul londonez West End. Ca să învingă artrita reumatoidă, Kathleen Turner a făcut nu mai puţin de 12 operaţii în 12 ani. Trebuie să îi recunoaştem voinţa care a ajutat-o să suporte câte o operaţie majoră pe an. “Cred că tot ceea ce a distrus artrita a fost înlocuit chirurgical”, a povestit actriţa într-o emisiune de televiziune. “Timp de 12 ani, în fiecare lună octombrie făceam câte o operaţie. Trebuie să continui să te mişti, să rămâi flexibil şi activ. Încă mai am dureri, dar suportabile şi nu mă opresc de la avea o viaţă normală. Acum am o bună toleranţă la durere”, a mai declarat simpatica artistă. Primele semne ale bolii au apărut în 1992, imediat după ce a născut-o pe Rachel. Doctorii i-au explicat că, cel mai probabil, maladia a fost provocată de dezechilibrul hormonal prin care trece, de obicei, corpul unei femei însărcinate.

Din 2009 şi-a recăpătat complet mobilitatea, iar primul său gând a fost să încerce să revină la actorie. Producătorii nu s-au înghesuit însă cu oferte, mai ales că actriţa nu mai era frumuseţea de altădată. A reuşit totuşi să revină în atenţia publicului graţie serialului ”Californication”, în care a jucat rolul lui Sue Collini. Doi ani mai târziu, Kathleen Turner a revenit pe marele ecran în lungmetrajul ”A Perfect Family”, alături de Emily Deschanel şi Richard Chamberlain. Să sperăm că va avea şansa unei reveniri adevărate în lumea filmului!