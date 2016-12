Kathryn Bigelow, premiată de Sindicatul regizorilor americani

Regizoarea Kathryn Bigelow a fost marea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţie a galei premiilor Sindicatului regizorilor americani. Aceasta a fost recompensată cu Marele Premiu pentru filmul „The Hurt Locker”. La gala prezentată de regizorul Carl Reiner au asistat peste 1.600 de invitaţi. În competiţia pentru cel mai bun regizor, au mai fost nominalizaţi: fostul soţ al lui Kathryn Bigelow, James Cameron pentru superproducţia 3D, „Avatar”, Quentin Tarantino pentru „Inglourious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, în timp ce candianul Jason Reitman, devenit celebru pentru comedia „Juno”, a fost nominalizat pentru „Up in the Air / Sus, în aer” şi Lee Daniels pentru filmul independent „Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, revelaţia Festivalului de Film Sundance, care prezintă viaţa unei tinere de culoare, obeză, însărcinată, ignorantă, abuzată sexual de tatăl său şi fizic de mama sa.

Printre celelalte distincţii acordate de organizaţiile de profesionişti de la Hollywood în săptămânile ce precedă premiile Oscar, cele mai importante sunt premiile Sindicatului actorilor americani, ale Sindicatului producătorilor şi ale Sindicatului scenariştilor. Aceste premii sunt indicatori mult mai exacţi ai viitorilor câştigători ai premiilor Oscar decât Globurile de Aur, pentru că membrii acestor sindicate fac parte şi din colegiul electoral al Academiei Americane de Film, care îşi va anunţa câştigători pe 7 martie. Doar în şase ani câştigătorul premiului Sindicatului regizorilor americani nu a coincis cu cel al premiului Oscar pentru regie. Anul trecut s-a menţinut regula, Danny Boyle fiind recompensat atât de Academie, cât şi de Sindicat pentru filmul „Slumdog Millionaire / Vagabondul Milionar”.

Gala a avut şi alţi doi câştigători, cuplul Angelina Jolie – Brad Pitt, despre care s-a tot zvonit că s-a despărţit. Cei doi au asistat la gala de decernare a premiilor şi au părut cum nu se poate mai fericiţi. Brad Pitt, care s-a aflat la Hyatt Regency Century Plaza ca să prezinte filmul „Inglourious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, a fost foarte atent cu partenera sa de viaţă, care a purtat o rochie gri-verzuie, cu un singur umăr, a creatorului Elie Saab, cercei Ofira Schwartz şi pantofi Stuart Weitzman. I-a tras scaunul să se aşeze, a mângâiat-o pe spate şi a stat mereu lângă ea la masa unde se afla şi regizorul Quentin Tarantino. „Păreau să se distreze. Categoric arăta ca o întâlnire”, a completat o sursă prezentă la ceremonie.