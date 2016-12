Kathryn Bigelow, regizor al unui serial HBO

Kathryn Bigelow, nominalizată la premiile Oscar pentru filmul “The Hurt Locker”, va regiza episodul-pilot al serialului “The Miraculous Year”, ce va fi produs şi difuzat de postul de televiziune HBO. Serialul va fi regizat de Bigelow pe baza unui scenariu dramatic scris de John Logan, care prezintă viaţa unei familii din New York din punctul de vedere al unui compozitor carismatic de pe Broadway, dar cu un caracter autodistructiv. John Logan, producătorul executiv al acestui proiect, împreună cu Bigelow şi cu Lydia Pilcher, a fost autor de piese de teatru în Chicago, până când primul său scenariu, intitulat “Any Given Sunday”, i-a atras atenţia lui Oliver Stone. “Miraculous Year” va avea un episod-pilot, iar filmările vor debuta în mai sau în iunie.

Kathryn Bigelow, care intenţionează să filmeze în curând un nou lungmetraj în America de Sud, intitulat ”Triple Frontier”, s-a aventurat rareori în domeniul televiziunii. Ea a regizat totuşi trei episoade pentru serialul “Homicide: Life on the Street / Brigada Omucideri”, difuzat de postul NBC, inclusiv ultimul episod din sezonul final din 1998, dar şi un episod pentru serialul “Karen Sisco”, difuzat de ABC. Kathryn Bigelow a devenit, recent, prima femeie care a câştigat premiul oferit de Sindicatul Regizorilor Americani (Directors Guild of America) şi a primit peste 12 premii importante pentru regie, pentru filmul “The Hurt Locker”. Bigelow este considerată unul dintre regizorii favoriţi la premiile Oscar, ce vor fi decernate pe 7 martie, face parte din echipa de producători a filmului, distinsă de Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America, PGA), iar filmul ei a fost nominalizat şi la premiul Oscar, la categoria Cel mai bun film.