Katie Holmes are o relaţie cu Jamie Foxx?!

Katie Holmes, care a divorţat de Tom Cruise în iulie 2012, şi-a petrecut weekend-ul la New York împreună cu Jamie Foxx, deşi cei doi neagă faptul că ar avea o relaţie, din respect pentru fostul soţ al actriţei, bun prieten cu Jamie Foxx. Cei doi, care au alimentat speculaţiile că ar avea o relaţie în august 2013, după ce au fost văzuţi dansând la o petrecere din Hamptons, ar fi zburat din Los Angeles la New York împreună, dar au asistat separat la Gala Super Bowl de duminică. Totodată, Katie Holmes, care are cu Tom Cruise o fiică, Suri, în vârstă de 7 ani, s-ar fi întâlnit cu Jamie Foxx, pentru a petrece o vacanţă în Miami, Florida, la începutul lunii ianuarie. Un purtător de cuvânt al actriţei Katie Holmes a afirmat că aceasta a fost în California, luna trecută, pentru a se întâlni cu un regizor, în vederea turnării unui nou film, şi a negat zvonurile referitoare la relaţia vedetei cu Jamie Foxx, care are două fiice din relaţiile anterioare, Corinne Bishop şi Annalise.