Katie Holmes plînge la fel ca fiica sa

Este de obicei întruchiparea calmului, dar zilele trecute, soţia lui Tom Cruise a putut fi văzută plîngînd pe străzile New York-ului. Nu a fost o criză de nervi petrecută în plină stradă, ci filmarea unor scene foarte dramatice din noul său film, intitulat “The Extra Man”. Îmbrăcată în haine în stilul anilor ‘50, Katie Holmes a jucat foarte convingător rolul unei femei instabile psihic şi a reuşit să plîngă fără prea mult ajutor. Prestaţia sa din film va putea fi judecată însă abia la începutul anului viitor, cînd filmul va avea premiera. Foarte impresionat de scenă a fost şi tînărul său coleg, Paul Dano, o speranţă a cinematografiei americane. Actorul a fost nominalizat la premiile Bafta pentru rolul din “There Will Be Blood” şi a jucat şi în filmul-revelaţie al anului 2006, “Little Miss Sunshine”. Paul Dano şi-a îmbrăţişat colega, la sfîrşitul secvenţei, dar a fost destul de jenat de răbufnirea lacrimală a lui Katie Holmes. În plus, aceasta arăta destul de caraghios plîngînd, ceea ce reduce efectul dramatic al momentului. A fost însă o dovadă că fiica actriţei a moştenit foarte mult din aerul şi gesturile ei. Katie Holmes are aceeaşi grimasă a feţei atunci cînd plînge ca Suri, care, însă, dată fiind vîrsta, este simpatică chiar şi în această ipostază.

Rămîne de văzut dacă plînsetul lui Katie Holmes va putea fi văzut în film. Alături de Katie Holmes şi Paul Dano, în acest lungmetraj mai joacă John C. Reilly, iar regia este semnată de Shari Springer Berman şi Robert Pulcini.