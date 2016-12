Katy Perry are boala ticurilor

Judecând după imaginea de scenă, extravagantă, colorată şi aparent haotică, cântăreaţa americană Katy Perry nu părea genul de persoană organizată şi minuţioasă în alegeri. Deşi cu greu am crede că este o blondă naturală, Katy Perry este mereu surprinzătoare. Potrivit unor surse din anturajul său, cântăreaţa are boala ticurilor, are obsesia organizării fiecărui aspect al vieţii ei şi, bineînţeles, a curăţeniei. Vedeta îşi oboseşte colaboratorii cu obsesiile ei şi comportamentul repetitiv, face liste interminabile cu indicaţii sau inventare precise cu articolele din garderoba sa specială de scenă. În apărarea ei, Katy Perry a recunoscut că suferă de tulburare obsesiv-compulsivă (OCD), care se manifestă prin ordine exagerată, obsesia simetriei sau comportament repetitiv. Nu ştim dacă se şi tratează, pentru că forma cronică a acestei tulburări poate fi atenuată cu medicaţie. Nu numai Katy Perry suferă de OCD. Şi Charlize Theron a admis că nu se poate abţine să nu facă ordine excesivă nu numai acasă, ci şi în timpul deplasărilor legate de filmări, ceea ce se dovedeşte problematic, mai ales dacă nimereşte vreun hotel certat cu igiena!