Katy Perry, de un an în topul Billboard

Cântăreaţa americană Katy Perry este primul artist din istorie care a ajuns la 52 de săptămâni consecutive pe unul dintre primele zece locuri ale topului Billboard Hot 100. Recordul a fost stabilit datorită pieselor „California Gurls”, „Fireworks” şi 2E.T.”, acest din urmă duet cu Kanye West situându-se în prezent pe locul doi. Katy Perry a depăşit astfel performanţa stabilită în 1993-1994 de grupul suedez Ace of Base, care a staţionat 48 de săptămâni la rând în Top 10, cu piesele „All That She Wants”, „The Sign” şi „Don\'t Turn Around”. Cel mai nou album al cântăreţei americane, intitulat „Teenage Dream”, a fost lansat în august 2010 şi s-a vândut deja în peste 1,4 milioane de exemplare.

În viaţa ei personală, Katy Perry este mai puţin fericită. Este în primul rând întristată de faptul că soţul său, comicul britanic Russel Branbd a fost deportat din Japonia, din cauza cazierului său legat de consumul de droguri. Apoi, are probleme până şi cu mama sa, Mary Hudson, care inteţionează să publice o carte despre fiica sa, în care să îi dezvăluie cele mai importante secrete.