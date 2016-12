Katy Perry, Femeia Anului

Editorii revistei ”Billboard” au desemnat Femeia Anului 2012, câştigătoarea urmând să primească distincţia în cadrul unei gale ce va fi organizată la New York, pe 30 noiembrie. În 2012, Femeia Anului a fost desemnată cântăreaţa pop americană Katy Perry. Ultimele 12 luni au fost extrem de agitate în viaţa artistei, care deşi a trecut printr-un divorţ, a reuşit să transforme această despărţire într-un single de succes şi un film. Katy Perry, în vârstă de 27 de ani, a transformat despărţirea ei de actorul britanic Russell Brand în piesa de succes ”Part of Me” şi într-un film 3D intitulat ”Katy Perry: Part of Me”, în care a vorbit cu francheţe despre suişurile şi coborâşurile din viaţa ei privată şi profesională. Cântăreaţa a câştigat astfel foarte mulţi fani, denumiţi ”katycats”, pe Twitter şi Facebook, graţie costumelor ei de scenă extrem de colorate şi cântecelor ei pop cu versuri facile.

Revista ”Forbes” a plasat-o pe Katy Perry pe locul al treilea în topul cântăreţelor cu cele mai mari venituri din lume, în decembrie 2011, câştigurile artistei americane fiind de 44 de milioane de dolari. Potrivit revistei ”Billboard”, Katy Perry a vândut 48 de milioane de discuri doar în SUA. Printre hiturile ei se numără piese precum ”Firework”, ”California Gurls”, ”E.T.” şi ”Hot N Cold”, extrase de pe albumul ei de debut, ”One of the Boys” din 2008 şi de pe albumul ”Teenage Dream” din 2010. Katy Perry a devenit un veritabil brand, şi-a lansat propriul parfum, o ojă şi o linie de gene false. Este, totodată, imaginea oficială a liniei de produse de îngrijire a pielii Proactiv şi a chipsurilor Popchips.

Juriul care desemnează Femeia Anului Billboard alege o artistă cu realizări deosebite. Printre precedentele artiste recompensate cu această distincţie se numără Taylor Swift, Beyonce şi Fergie, solista grupului Black Eyed Peas.