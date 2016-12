Katy Perry înfruntă problemele

Nu a fost doborâtă după divorţ, dar se pare că despărţirea de ultimul iubit a afectat-o foarte mult. Katy Perry a fost surprinsă vizibil slăbită pe aeroportul LAX din Los Angeles, într-o formă care amintea de o recuperare de după boală. Ca să uite de John Mayer, cântăreaţa americană Katy Perry şi-a ocupat timpul cu cât mai multe activităţi şi nu a pregetat să călătorească în Madagascar pentru o misiune umanitară, desfăşurată de UNICEF. Vedeta de 28 de ani a petrecut câteva zile bune în Madagascar şi a părut că se simte foarte bine în compania copiilor statului insular, unii dintre cei mai săraci din lume. Precum Angelina Jolie şi Madonna, Katy Perry a încercat să atragă atenţia asupra importanţei pe care o are educaţia. Aceasta a asistat la ore de educaţie fizică, nutriţie, sănătate, igienă şi protecţia copilului la o şcoală din Sahavola, reclădită din temelii în urma trecerii unui ciclon. Katy Perry s-a jucat cu copiii şi a sărit coarda, a spălat rufe manual, dar le-a şi vorbit mamelor despre cât este de important să îşi trimită copiii la şcoală.

Pe drumul de întoarcere Katy Perry a recunoscut că vizita făcută în numele UNICEF i-a deschis ochii asupra problemelor pe care copiii le au în Madagascar. “În mai puţin de o săptămână am vizitat mahalale sărace şi sate izolate în care am putut constata cât de precare sunt condiţiile de viaţă. Sunt probleme de nutriţie, sănătate şi trebuie sporită protecţia copiilor împotriva violurilor şi abuzurilor. Sunt recunoscătoare UNICEF că mi-a dat şansa să văd că programele sale sunt atât de importante şi pot să facă diferenţa în viaţa unui copil. Să sprijini UNICEF înseamnă să sprijinim copiii!”, a declarat Katy Perry. Programul condensat al vizitei sale în Madagascar însă şi-a spus cuvântul şi artista a afişat o mină foarte obosită la întoarcerea pe aeroportul din Los Angeles. În plus, pentru o vedetă pentru care culoarea şi accesoriile fac parte din imaginea sa de scenă, sărăcia şi problemele grave dintr-o ţară din lumea a treia trebuie să fi fost un şoc puternic! Mai ceva ca despărţirea de John Mayer...