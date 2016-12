Katy Perry şi Russell Brand se întrec în a uita de divorţ

Cântăreaţa americană Katy Perry a susţinut primul său concert în America de la despărţirea de soţul său şi s-a folosit de acest prilej ca să arate că l-a uitat complet pe Russell Brand, fostul său soţ, şi că se gândeşte deja la o nouă iubire. Katy Perry a cântat la o petrecere specială organizată înainte Super Bowl-ului şi care a fost televizată şi s-a folosit de prilej ca să dea apă la moară zvonurilor care o legau de noul star al fotbalului american, Tim Tebow. Acesta, un creştin devotat care susţine că este virgin, singur şi că nu are timp de relaţii sentimentale, este pe placul părinţilor lui Katy Perry, care sunt misionari evanghelici şi care au încercat să îi cupleze pe cei doi. Părinţii lui Katy Perry şi-au exprimat public părerea că Tim Tebow este bărbatul potrivit pentru fiica lor şi chiar l-au invitat pe acesta să vorbească la biserica lor. Aşa că vedeta i-a dedicat lui Tim Tebow, aflat printre invitaţii la petrecere, ultima sa melodie, „Peacock” care un vers cel puţin sugestiv: “I want to see your peacock / Vreau să-ţi văd păunul\". Mai mult, la ceremonia de decernare a premiilor NFL Honors din aceeaşi seară, înainte să ofere un premiu, Katy Perry a ţinut să îi spună lui Tim Tebow, aflat în public, că părinţii ei îl salută. Cei doi au avut totuşi apartamente alăturate la hotelul la care au stat.

Fostul soţ al cântăreţei, actorul britanic Russell Brand a dat primul tonul lăsându-se vrăjit de ochii albaştri ai brunetei Zooey Deschanel, o vedetă care seamănă izbitor cu Katy Perry. Russell Brand a observat-o de ceva mai mult Timp pe actriţă şi că a început să îi trimită sms-uri amuzante şi în care încerca să flirteze cu ea, încercând să vadă dacă o poate cuceri. Şi, o sursa anonimă susţine că Russell Brand crede că şi Zooey Deschanel este incredibil de amuzantă şi de drăguţă. La rândul său, Zooey Deschanel s-a despărţit de partenerul şi este, se pare, intrigată de atenţia cu care o copleşeşte actorul britanic. Dar ea îşi dă seama, evident, de asemănarea foarte mare pe care o are cu fosta soţie a bărbatului şi asta o face prudentă.