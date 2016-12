Katy Perry vrea la... mănăstire

Vedeta muzicii pop Katy Perry vrea să-și stabilească reședința într-o mănăstire veche din cartierul Silver Lake din Los Angeles, pe care vrea să o cumpere cu 15 milioane de dolari. Din păcate, două călugărițe în vârstă de 77 și 86 de ani refuză ca lăcașul lor de cult să fie vândut și au pornit o cruciadă împotriva artistei, una dintre cele mai bine plătite din lume și care se laudă cu 73 de milioane de fani pe Twitter. În procedura judiciară intentată împotriva ei, cele două măicuțe, care nu mai locuiesc în mănăstire, contestă dreptul arhidiocezei de a-i vinde proprietatea lui Katy Perry. În moțiunea depusă luni, ele acuză ierarhia clericală că a schimbat regulile lăcașului Sisters of the Immaculate Heart of Mary, care prevăd ca măicuțele care au locuit aici să fie de acord cu vânzarea.

Katy Perry le-a vizitat pe cele două călugărițe și chiar ar fi cântat pentru ele, mărturisind că vrea să cumpere proprietatea pentru a sta acolo împreună cu mama și bunica ei. Dar eforturile sale au fost zadarnice, notează AFP. Sora Rita Callanan, de 77 de ani, a declarat recent ziarului ”Los Angeles Times” că a vizionat câteva videoclipuri ale cântăreței, care clar nu i-au plăcut. Potrivit arhidiocezei, alte trei măicuțe sunt favorabile vânzării proprietății. Indiferent de cumpărător, vânzarea trebuie aprobată de Sfântul Scaun.