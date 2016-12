Kazahstanul este pregătit să participe la Nabucco

Kazahstanul este pregătit să se alăture proiectului Nabucco, dar UE trebuie să facă mai mult pentru a face posibilă colaborarea, a declarat, ieri, preşedintele ţării, Nursultan Nazarbaiev, într-o conferinţă organizată după vizita cancelarului german, Angela Merkel. \"Kazahstanul nu a fost niciodată împotriva Nabucco, problema este că în Europa se vorbeşte mult despre Nabucco dar, în realitate, se face puţin\", a spus Nazarbaiev, citat de RIA Novosti. Pentru participarea Kazahstanului la Nabucco este necesar un gazoduct pe sub Marea Caspică sau măcar facilităţi de lichefiere, a adăugat el. \"Nimic nu se face de nicio parte, decât discuţii. UE ar putea lucra mai activ\", a spus el. Statul vecin Turkmenistan este de asemenea dispus să participe în proiectul european dar are aceleaşi probleme. Platoul continental al Kazahstanului la Marea Caspică are zăcăminte de gaze naturale estimate la 3.300 de miliarde de metri cubi, iar producţia ţării pentru anul acesta este estimată la 45 de miliarde de metri cubi. Proiectul Nabucco, evaluat la 7,9 miliarde de euro, prevede construirea unui gazoduct cu o capacitate anuală de 31 de miliarde de metri cubi. Obiectivul gazoductului este facilitarea importului direct de gaze naturale din regiunea Caspică şi Asia Centrală, pe ruta Turcia - Bulgaria - România - Ungaria - Austria. România participă la proiect prin intermediul Transgaz, alături de grupul austriac OMV, acţionarul majoritar al Petrom, de MOL Ungaria, Bulgargaz Bulgaria, BOTAS Turcia şi RWE. Primele livrări ar urma să fie efectuate în 2014.