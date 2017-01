Kazahstanul, prima adversară a handbalistelor “tricolore” la Beijing

Handbalul este o altă disciplină în care s-au pus cele mai mari speranţe la o medalie la Jocurile Olimpice de la Beijing. Este singurul sport de echipă pe care România îl are la Beijing şi chiar dacă accidentările apărute în ultimele zile în rîndul delegaţiei “tricolore” nu au ocolit nici echipa condusă de Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi, fetele par hotărîte să nu plece cu mîna goală din China. Reprezentativa feminină este pentru cea de-a treia oară la Jocurile Olimpice, după cele în 1976, cînd au ocupat locul patru, şi cele din 2000, cînd s-au clasat pe poziţia a şaptea. Din echipa de la Sydney, în capitala Chinei vor fi prezente patru jucătoare: Luminiţa Huţupan-Dinu, Talida Tolnai, Carmen Amariei şi Aurelia Brădeanu. Spre deosebire de reprezentativa masculină, care are în palmares patru medalii olimpice (argint în 1976, şi trei de bronz în 1972, 1980 şi 1984), dar care a bifat cea de-a patra absenţă de la Jocuri, reprezentativa feminină are şansa să spargă gheaţa la Beijing. “Este cea mai bună generaţie a României”, spunea Octavian Morariu, preşedintele COSR înainte de plecarea în China. Din păcate, una dintre componentele de bază ale echipei “tricolore”, Valentina Ardean-Elisei s-a accidentat la antrenament şi va rata debutul la Jocurile Olimpice. Vestea a căzut ca un trăsnet, mai ales că după accidentarea la umăr a Ramonei Maier, din meciul amical cu Suedia, încă o extremă a ajuns pe lista indisponibilităţilor. Aşadar, România a rămas într-o singură extremă, Ada Olteanu, iar cei doi selecţioneri sînt nevoiţi să găsească soluţii de compromis pentru debutul cu Kazahstanul, programat sîmbătă, de la ora 9.00, în Sala Centrului Sportiv Olimpic. Deşi o echipă necunoscută pe plan mondial, echipa asiatică este una imprevizibilă, aceasta reuşind într-un meci amical la Beijing, să învingă echipa Ungariei, scor 27-23. Din aceaşi grupă mai fac parte China, pe care România o va înfrunta pe 11 agust, Franţa (13 august), Angola (15 august) şi Norvegia (17 august), urmînd ca în cea de-a doua fază să se califice doar primele patru din grupă.

Doar Beşe la ceremonia de deschidere

Componentele echipei naţionale de handbal feminin nu au luat parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, singura participantă fiind căpitanul Valeria Beşe, care a fost portdrapelul delegaţiei României. Aceasta a fost însă alături de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, şi încă doi membri ai staff-ului echipei naţionale. Antrenorii Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi au absentat şi ei, preferînd să rămînă alături de celelalte fete în Satul Olimpic. “Fetele nu vor participa ceremonie. Ele sînt deja în atmosfera de competiţie, iar sîmbătă au primul meci. Va merge doar Valeria Beşe, căpitanul echipei, care este portdrapelul delegaţiei şi nu poate absenta”, a declarat preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu.