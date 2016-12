Keanu Reeves primește vizite inoportune

A devenit cunoscut grație rolurilor din filme de acțiune și a fost nevoit recent să își dovedească sângele rece. În ultima vreme, Keanu Reeves este o persoană foarte ocupată fie cu filmările, fie cu noua sa afacere dedicată producției de motociclete, iar când ajunge pe acasă, nu prea are parte de odihnă. În miez de noapte, actorul de 50 de ani a fost trezit de zgomote suspecte venind din bucătăria casei sale din Hollywood Hills. Keanu Reeves a descoperit că o necunoscută i-a pătruns în casă și s-a așezat confortabil în scaunul său preferat. Vedeta nu a făcut vreun atac de panică sau isterie și a dat dovadă de mult calm. A început să-i vorbească femeii, care bineînțeles că a recunoscut că a venit în mod special ca să îl cunoască. A sunat la 911 și a cerut ajutorul Poliției, fără să pară speriat, deși a insistat asupra faptului că este nevoie de o intervenție rapidă.

Poliția a sosit la fața locului și a reținut-o pe femeie, care a fost dusă direct la secția de psihiatrie a unui spital din Los Angeles, pentru a se constata dacă are discernământ pentru faptele sale. Nu este însă foarte clar cum a reușit intrusa să intre în casa vedetei și să treacă de sistemul de securitate. Casa lui Keanu Reeves este construită asemeni unui fort, fiind înconjurată de ziduri foarte înalte, supravegheate de senzori de mișcare. În plus, actorul îi are ca vecini pe Leonardo DiCaprio și Tobey Maguire, iar reședințele acestora dispun de propriile sisteme de securitate, care ar fi trebuit să se activeze în prezența unui intrus.

În ultima vreme, Keanu Reeves nu a prea stat pe acasă. A filmat la New Orleans, în Louisiana, drama ”The Whole Truth”, în care interpretează rolul unui avocat, iar acum este din nou foarte ocupat cu lungmetrajul ”Knock, Knock”. A răsuflat ușurat, probabil, că incidentul cu vizita neașteptată a unei admiratoare s-a încheiat pașnic, dar popularitatea de care se bucură la femei îi face în continuare probleme. La trei zile de la vizita în miez de noapte, de această dată în mijlocul zilei, o femeie a pătruns în casa sa. Intrusa a urcat la etaj, s-a dezbrăcat, a făcut un duș și apoi o baie în piscină. De data aceasta, sistemul de alarmă a funcționat și firma de securitate s-a sesizat și a fost chemată Poliția. Actorul nu era acasă și nu a apucat să se bucure sau nu de nurii admiratoarei sale.

Pe cât de aparent amuzante sunt aceste incidente, implicațiile sunt cât se poate de serioase. În admirația pe care o arată cu agresivitate, anumite persoane pot deveni periculoase. O coincidență ciudată este că și fosta iubită și fosta colegă a lui Keanu Reeves din ”Speed / Cursa infernală”, Sandra Bullock, a avut parte, la rândul său, de o vizită neanunțată a unui admirator. Actrița s-a trezit la propriu cu un admirator înrăit la ușa dormitorului său, ceea ce a speriat-o foarte tare. În momentul intruziunii, în casă se afla și fiul adoptat al actriței, Louie. Bărbatul identificat drept Joshua Corbett a fost reținut și în cadrul anchetei s-a descoperit că avea un adevărat arsenal în casa lui. Acesta îi scrisese mai multe scrisori Sandrei Bullock, în care afirma că o consideră ”soția lui, dată de Dumnezeu”. De atunci, actrița de 49 de ani s-a mutat de la Los Angeles și preferă reședința sa din Austin, Texas.