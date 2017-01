Keanu Reeves, protagonistul unui serial online de comedie

Actorul american va fi protagonistul unui nou serial online de comedie intitulat ”Sparhusen”, interpretînd rolul unui producător de muzică pop pentru o trupă care încearcă să se afirme. După ce a exploatat teritoriul filmelor de cinema, Keanu Reeves încearcă acum şi producţiile web. Serialul online va fi lansat la sfîrşitul acestei luni, de canalul digital My Damn Channel. Accesorizat cu o perucă blondă, Keanu Reeves joacă rolul lui Vorste Fierron, un producător suedez de muzică pop, pentru o trupă care aspiră la recunoaştere. Primul episod este o cronică a tensiunilor născute în culisele formaţiei, pe perioada lansării primului single, intitulat ”Apples & Fish”. Scenariul serialului este semnat de Illeana Douglas, protagonista unui alt serial difuzat pe My Damn Channel, ajuns la al doilea sezon, ”Easy to Assemble”. Canalul online care difuzează propriile producţii web, unele ajunse deja la a doua serie, a fost înfiinţat în 2007, de Rob Barnett, fost director executiv al CBS Radio.