Keanu Reeves va fi noul doctor Jekyll

Actorul american va juca într-o adaptare modernă pentru marele ecran a romanului clasic “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, produsă de studiourile Universal. Scenariul acestui proiect cinematografic, intitulat “Jekyll”, va fi scris de Justin Haythe, scenaristul filmului “Revolutionary Road / Nonconformiştii”, iar regizorul peliculei va fi cineastul danez Nicolas Winding Refn. Povestea scrisă de Robert Louis Stevenson despre un doctor care a creat pe cale ştiinţifică un ego malefic a ajuns să fie atît de înrădăcinată în cultura publicului modern, încît sintagma “Jekyll şi Hyde” a devenit o adevărată definiţie a personalităţii multiple. Această poveste a fost adaptată pentru marele ecran de mai multe ori, în diverse forme, printre care se află şi un film pentru copii, “Jekyll and Heidi” şi chiar o comedie din 1995, “Doctor Jekyll şi doamna Hyde”. În 2007, postul BBC a difuzat o miniserie inspirată din acest roman, a cărei acţiune se petrece în zilele noastre, prezentînd hoinărelile lui Hyde prin Londra. Producătorii americani au decis să păstreze secretul despre intriga viitorului film “Jekyll”.