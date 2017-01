Keanu Reeves versus Will Smith

Cei doi actori americani sînt în prezent cei mai căutaţi la Hollywood cu cele mai multe proiecte în agendele lor. Keanu Reeves va juca într-o adaptare pentru marile ecrane a serialului japonez de desene animate „Cowboy Bebop”, în rolul unui vînător de recompense. Filmul va fi produs de studiourile 20th Century Fox şi marchează o nouă producţie SF în filmografia sa, după ce, la sfîrşitul anului 2008, a apărut în remake-ul „Ziua în care Pămîntul se opri”. Keanu Reeves va interpreta rolul lui Spike Spiegel, un aventuros vînător de recompense care călătoreşte prin spaţiu în anul 2071. Filmul este povestea unui grup de vînători de recompense care călătoresc prin Univers la bordul navei lor spaţiale, Bebop. Serialul de televiziune „Cowboy Bebop” a fost difuzat pentru prima oară de posturile de televiziune nipone Tokyo TV şi Wowow, în 1998, după care a fost transmis şi în SUA de Cartoon Network.

La rîndul său, Will Smith se află în discuţii pentru a interpreta rolul lui Barack Obama într-un film care să prezinte ascensiunea primului preşedinte de culoare al SUA. Prezent la lansarea celui mai nou film al său, thriller-ul „Seven Pounds”, la Londra, Will Smith a declarat: „În cazul în care comandantul meu suprem, preşedintele SUA este şi comandantul suprem al forţelor armate, n.r., îmi ordonă să joc într-un film despre el, îmi voi face datoria de cetăţean american”. Will Smith se află în negocieri cu Danny Boyle, regizorului filmului „Slumdog Millionaire”, care, duminică, a fost recompensat cu patru premii Globul de Aur, pentru a juca într-un film la Bollywood. S-ar părea că actorul i-a purtat noroc lui Danny Boyle pe care l-a vizitat de două ori în timpul filmărilor la „Slumdog Millionaire”, anul trecut, în India. Will Smith, în vîrstă de 40 de ani, a devenit cel mai profitabil actor de la Hollywood