Keanu Reeves vrea să debuteze ca regizor

Actorul american Keanu Reeves este în negocieri pentru a debuta ca regizor cu un film bilingv, în engleză şi mandarină, al cărui scenariu l-a scris chiar el şi care se va intitula ”Man of Tai Chi”. Scenariul scris de Keanu Reeves a fost achiziţionat de şefii companiei de producţie China Film Group. Keanu Reeves va face parte şi din distribuţie, alături de expertul în kung fu Tiger Chen, pe care l-a cunoscut pe când filma pentru franciza SF de succes ”Matrix”.

Keanu Reeves s-a consacrat la Hollywood cu personajul Neo din trilogia SF ”Matrix”. Printre cele mai recente roluri ale starului american se numără cele din filmul SF ”The Day the Earth Stood Still / Ziua în care Pământul se opri”, drama ”The Private Lives of Pippa Lee / Vieţile secrete ale Pippei Lee”, regizată de Rebecca Miller, în care a jucat alături de Robin Wright şi ”Henry\'s Crime”, în care a jucat alături de Vera Farmiga şi James Caan.