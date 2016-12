Keira Knightley s-a luptat cu pleurezia

Actriţa britanică Keira Knightley a avut probleme de sănătate destul de serioase. A fost bolnavă, dar nu a avut nici cea mai vagă idee de cât de gravă era problema. În cele din urmă a fost diagnosticată cu pleurezie, anul trecut, boală pe care a contactat-o în urma programului extrem de încărcat. Actriţa a crezut iniţial că s-a lovit la coaste în timp ce făcea repetiţii pentru un show şi s-a luptat intens cu durerea. Abia câteva săptămâni mai târziu a aflat că de fapt contactase boala de plămâni. ”Faci filme şi te alegi cu o boală arhaică. Şi nu am realizat, aşa că am mai mers aşa încă o lună. Şi în mod stupid nu am fost la doctor. Am repetat pentru această piesă şi apoi mi s-a făcut atât de rău încât nu am mai rezistat”, a declarat actriţa, care acum este sănătoasă tun.