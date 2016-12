Keira Knightley şi Adele şi-au comandat rochiile de mireasă

Două dintre cele mai populare vedete britanice, Adele şi Keira Knightley, se vor căsători până la sfârşitul anului şi sunt preocupate de organizarea ireproşabilă a ceremoniilor lor nupţiale. Prima pentru care s-au auzit clopotele de nuntă a fost Adele, care are o relaţie de peste un an de zile cu antreprenorul Simon Konecki, de 38 de ani. Adele şi-ar fi comandat rochia de mireasă la casa de modă a designerului britanic Jenny Packham. Cântăreaţa, în vârstă de 24 de ani, este o mare admiratoare a creaţiilor lui Jenny Packham, iar la ceremonia premiilor Oscar a purtat o rochie semnată de aceasta. Cântăreaţa i-a dat destul timp creatoarei, pentru că plănuieşte o nuntă restrânsă la sfârşitul verii sau începutul toamnei. Informaţia nu a fost confirmată nici de staff-ul lui Jenny Packham şi nici de Adele. De când a primit ameninţări cu moartea şi comentarii răutăcioase pe Twitter, cântăreaţa britanică nu mai face niciun anunţ oficial despre viaţa sa privată şi cu greu s-a aflat şi numele fiului său, venit pe lume în urmă cu cinci luni.

Ajutată de... talia de viespe, actriţa Keira Knightley are de gând să poarte o rochie ceva mai îndrăzneaţă decât toaletele cu care ne-a obişnuit. Actriţa a ales-o pe Pam Hogg, designerul care a creat rochia de mireasă a lui lady Mary Charteris. Această rochie s-a remarcat prin excentricitate, o calitate pe care Keira Knightley vrea să o adauge atmosferei nunţii sale. Am fi crezut că va alege o creaţie Chanel, dar vedeta se întrece pe sine. Nu se cunosc detalii despre nunta sa cu rockerul James Righton, membru al trupei Klaxons, dar e cert că evenimentul va avea loc până la sfârşitul verii. Să sperăm însă că actriţa de 28 de ani îşi va aduce aminte că nu vrea să se expună prea mult în paginile revistelor, aşa cum declara recent. ”Prima dată când m-au aşteptat paparazzi, am plâns. Asta a început imediat după premiera filmului ”King Arthur / Regele Arthur”. Zece persoane se aflau în faţa casei mele. Este un compromis pe care îl facem atunci când realizăm filme. Asta înseamnă să vinzi şi să găseşti o modalitate de a deveni personaj public. Nu putem cultiva misterul. Problema mea este că ador misterul. Însă paparazzi nu îmi vor vedea niciodată chiloţii la ieşire dintr-un club”, ţinea să precizeze Keira Knightley.