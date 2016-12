Keira Knightley şi James Righton s-au căsătorit

Actriţa Keira Knightley şi logodnicul acesteia, James Righton, s-au căsătorit sâmbătă seară, la proprietatea de cinci milioane de dolari a familiei acesteia, în Mazan, o localitate de lângă Mont Ventoux, Provence, în compania unui număr restrâns de invitaţi. Cuplul, care s-a logodit în mai 2012, după ce s-au cunoscut la un eveniment organizat de Alexa Chung, s-a căsătorit civil sâmbătă după-amiază, la primăria din Mazan, la 67 kilometri de Marsilia, după care, la bordul unei maşini argintii Renault Clio, s-a întors la reşedinţa de lux a actriţei, pentru a porni petrecerea de nuntă. ”A fost o ceremonie deosebit de emoţionantă. Keira a părut foarte impresionată de tot şi a vărsat lacrimi de fericire”, a spus o sursă pentru MailOnline. ”Vremea a fost însorită, fără urmă de nor pe cer. Cei prezenţi au adus urări de bine mirilor, dar asistenţa a fost atât de puţin numeroasă încât nu a fost prea mare zgomot. A fost amuzant să îi vezi pe cei doi într-o maşină veche Renault Clio, care arăta ca şi cum ar fi avut şi zile mai bune”, a mai spus aceeaşi sursă.

Keira Knightley, în vârstă de 28 de ani, a purtat o rochie special creată pentru ea de designerul Karl Lagerfeld, a încălţat o pereche de balerini roz, iar vestimentaţia a completat-o cu o jachetă Chanel şi o ghirlandă fină pe care a purtat-o pe cap. Printre cei puţini invitaţi la ceremonie s-au aflat părinţii actriţei, Sharman MacDonald şi Will Knightley şi fratele ei, Caleb, precum şi tatăl lui James, Nicholas şi fratele acestuia, Bill. La petrecere au luat parte aproximativ 50 de persoane, toţi prieteni apropiaţi ai familiilor celor doi miri. Potrivit presei franceze, aproximativ 20 de corturi au fost întinse pe pajistea proprietăţii din Mazan, iar oaspeţii au consumat 120 de sticle de vin Chateau Minuty, de provenienţă locală. James Righton, solistul trupei rock The Klaxons, a cerut-o în căsătorie pe actriţa britanică Keira Knightley în mai 2012, după o relaţie de 15 luni.

Actriţa britanică a avut o relaţie cu actorul Jamie Dornan, din 2003 până în 2005 şi apoi cu Rupert Friend, colegul ei din distribuţia filmului ”Mândrie şi prejudecată”, din 2004 până în decembrie 2010. Keira Knightley este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în ”Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei”, unde a împărţit partitura senatorului Amidala cu Natalie Portman. În toamna lui 2002, actriţa a obţinut un rol în ”Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre”, continuat cu alte trei filme cu un mare succes de casă. În 2006, Keira a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din ”Mândrie şi prejudecată”. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume şi a semnat un contract cu Chanel. În 2007, Keira Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul ”Remuşcare”, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar. Printre filmele ei mai recente se numără ”Să nu mă părăseşti / Never Let Me Go” (2010), ”The Beautiful and the Damned” (2011) şi ”Metodă periculoasă / A Dangerous Method” (2011).