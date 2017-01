Keith Richards are un ciudat simţ al umorului

Chitaristul trupei Rolling Stones, cunoscut pentru faptul că a fost un mare consumator de substanţe interzise, s-a trezit vorbind în timpul unui interviu că a prizat o parte din cenuşa tatălui său. "Chestia cea mai stranie pe care am încercat vreodată să o prizez? Pe tata, l-am prizat pe tata!", a declarat muzicianul pentru revista britanică "New Musical Express". "A fost incinerat şi nu am putut să mă abţin să nu amestec cenuşa cu puţină cocaină. Tata n-ar fi dat doi bani pe asta", a adăugat acesta. Tatăl lui Keith Richards, Bert, a murit în anul 2002, la vîrsta de 84 de ani. În urma valului de critici pe care l-au iscat confesiunile sale, Keith Richards s-a simţit dator să precizeze că a glumit!