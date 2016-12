Keith Richards riscă o amendă uriaşă

Chitaristul trupei The Rolling Stones, riscă să primească o amendă de 20.000 de lire sterline pentru că nu a returnat cărţile pe care le-a împrumutat de la o bibliotecă din comitatul britanic Kent în urmă cu 50 de ani. Muzicianul britanic a împrumutat acele cărţi de la Biblioteca publică din oraşul Dartford, pe vremea când era adolescent. În prezent în vârstă de 69 de ani, Keith Richards are o avere estimată la 175 de milioane de lire sterline. „Încă mai am nişte amenzi neachitate emise în urmă cu circa 50 de ani. Cred că suma imputată a devenit astronomică până acum”, a glumit muzicianul.

Keith Richards spune că locul lui preferat din adolescenţă era biblioteca publică, pentru că acolo găsea de fiecare dată liniştea de care avea nevoie atunci când căuta informaţiile de care era interesat. Biblioteca era totodată singurul loc unde obişnuia să respecte regulile şi normele de conduită. „Pentru mine, biblioteca era locul în care îţi făceai o idee despre ceva care se numeşte civilizaţie. Era singurul loc din lume unde respectam regulile, precum cea referitoare la linişte. Era locul unde descopeream informaţiile de care eram interesat”, a spus chitaristul britanic.

O funcţionară de la Biblioteca publică din Dartford a declarat: „Pentru amenzile mai vechi de 50 de ani va fi destul de greu să calculăm valoarea lor din zilele noastre. Va trebui să verificăm arhivele. De obicei, cele mai mari amenzi pe care le emiteam erau în valoare de 100 de lire sterline”.