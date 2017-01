Keith Richards va publica o carte pentru copii

Keith Richards, chitaristul formaţiei The Rolling Stones, va lansa, în septembrie, o carte pentru copii, care va fi ilustrată de fiica sa, Theodora Richards, a anunţat marţi editorul artistului. Potrivit Reuters, cartea, ce va fi lansată împreună cu un ebook, pe 9 septembrie, se intitulează "Gus & Me: The Story of My Granddad and My First Guitar", şi evocă momentul în care Keith Richards a primit, în copilărie, prima sa chitară de la bunicul său.

""Gus & Me" invită cititorii să se afle în camera lui Keith, în clipa în care acesta ţine o chitară în mână pentru prima oară", a declarat Megan Tingley, vicepreşedinte executiv şi editor la grupul editorial Little, Brown Books for Young Readers.

"Tocmai am devenit bunic a cincea oară, deci ştiu despre ce vorbesc. Legătura specială dintre copii şi bunici este unică şi ar trebui preţuită. Aceasta este povestea unui asemenea moment magic", a afirmat Keith Richards. Acesta a evocat rolul bunicului său, Theodore Augustus Dupree, fost membru al unei formaţii de jazz, în formarea lui muzicală în cartea de memorii, "Life" (2010).

Cartea pentru copii a fost scrisă în colaborare cu Barnaby Harris şi Bill Shapiro şi va fi ilustrată cu colaje în peniţă realizate de fiica lui Keith Richards, Theodora, precum şi fotografii din colecţia familiei Richards. Volumul va fi însoţit de un CD cu fragmente din carte.

Pentru mulţi dintre fanii trupei britanice, Keith Richards, în vârstă de 70 de ani, rămâne "sufletul" grupului The Rolling Stones, chiar mai mult decât solistul trupei, Mick Jagger.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra, în 1962, este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. Trupa este formată din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.

În 2007, formaţia The Rolling Stones a susţinut un concert la Bucureşti.