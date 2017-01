Keith Urban, la dezintoxicare

La doar patru luni de la căsătoria cu frumoasa Nicole Kidman, cîntăreţul de country s-a internat într-o clinică de dezintoxicare. "Regret suferinţa pe care acest lucru i-o provoacă lui Nicole şi celor care mă iubesc şi mă sprijină", afirmă Keith Urban într-un comunicat dat publicităţii. Starul în vîrstă de 38 de ani, care a cîştigat un premiu Grammy în anul 2005 pentru hitul "You'll Think of Me", nu a dezvăluit unde se află clinica şi nici ce tratament va urma acolo. În trecut, a recunoscut că a consumat cocaină şi alcool.

"Nu trebuie să faci compromisuri cînd vine vorba de recuperare. Mi-e teamă că eu am făcut. Cu puterea şi sprijinul necondiţionat pe care mi le dau soţia, familia şi prietenii, sînt hotărît să o scot la capăt". Pe site-ul său, cîntăreţul născut în Noua Zeelandă le-a transmis fanilor că este "calm şi optimist" în ceea ce priveşte viitorul şi că a acceptat, în fine, că are o problemă pe care trebuie să o rezolve.

La rîndul său, Nicole Kidman a anulat deja o serie de interviuri de promovare a filmului "Fur", în care joacă rolul artistei fotograf Diane Arbus. Keith Urban şi-a suspendat apariţiile în public legate de lansarea CD-ului său "Love, Pain & The Whole Crazy Thing", care va fi lansat pe piaţă pe 7 noiembrie.