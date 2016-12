Keith Urban tace timp de trei săptămâni

Cântăreţul de muzică country Keith Urban, soţul actriţei Nicole Kidman, a fost supus unei operaţii la corzile vocale, pentru eliminarea unui polip, marţi, iar în prezent se simte bine. Keith Urban nu va putea vorbi timp de trei săptămâni, a declarat Paul Freundlich, purtătorul său de cuvânt. Nu a fost făcut public locul ales de Keith Urban pentru a se recupera medical. Cu o zi înainte de această intervenţie chirurgicală, cântăreţul a postat o înregistrare video pe site-ul său, în care a ţinut să le mulţumească fanilor pentru sprijin. Keith Urban, printre ale cărui hituri se numără „Long Hot Summer” şi „You Look Good in My Shirt”, a anunţat la începutul lunii noiembrie că îşi va amâna câteva show-uri pentru că are nişte probleme medicale. Polipul care i-a fost îndepărtat de pe corzile vocale s-a dezvoltat în timp ce artistul susţinea seria de concerte Get Closer World Tour 2011.

Keith Urban, în vârstă de 44 de ani, nu este singurul cântăreţ care are probleme cu corzile vocale în ultima vreme. În ultima lună, cântăreaţa britanică Adele a suferit o intervenţie chirurgicală similară, la fel şi solistul trupei Kiss Paul Stanley.