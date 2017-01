Kelemen: „Oamenii sunt sătui de dezbinare şi învrăjbire”

Preşedintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, se declară convins că majoritatea parlamentarilor \"nu s-au speriat\" de posibilitatea ca şeful statului să dizolve Parlamentul şi afirmă că, dacă acest lucru se va întâmpla, România \"se va pierde alte şase luni\" în criză politică. “Cel care doreşte dizolvarea Parlamentului, care pune în discuţie dizolvarea Parlamentului, nu-şi dă seama că acest lucru înseamnă încă cinci - şase luni de criză politică, fără guvern legitim şi fără posibilitatea de a face lucrurile de care societatea românească are nevoie. Alegerile parlamentare se pot organiza abia în martie 2010, asta înseamnă alte negocieri, înseamnă un nou guvern, prin mai, anul viitor\", a spus Kelemen. Candidatul UDMR pentru funcţia de preşedinte al ţării a constatat că oamenii \"se consideră trădaţi\" din cauza coaliţiei care a condus ţara. \"Am fost în campanie în toată Transilvania, din Harghita şi Covasna, până la Satu Mare şi Sălaj, am fost în Gorj, în Oltenia şi la Bacău, în Moldova. Am constatat că oamenii se simt părăsiţi, din cauza ultimului an, a Guvernului, a coaliţiei care a condus România, care a condus sau nu România, care a legiferat mai mult decât a guvernat, care a dat ordonanţe peste ordonanţe şi şi-a asumat răspunderea pe proiecte care nu au fost bine pregătite şi gândite\", a spus Kelemen. El a subliniat că a mai simţit şi \"o lipsă de speranţă\" peste tot în ţară. \"Oamenii aşteaptă solidaritate, sunt sătui de dezbinare şi învrăjbire. Ne întreabă ce se va întâmpla cu salariile lor, cu locurile lor de muncă\", a spus candidatul UDMR.