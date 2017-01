Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, astăzi, că Victor Ponta va rămâne la Palatul Victoria atât timp cât va avea susţinerea PSD, precizând că opoziţia nu are voturi pentru o moţiune de cenzură, iar susţinerea Uniunii depinde de textul acesteia şi de componenţa viitorului Cabinet. Întrebat, la gândul Live, cât îl vede pe premierul Victor Ponta rămânând la conducerea Executivului, Kelemen Hunor a răspuns: "Cât va avea majoritate în Parlament. Eu nu văd în acest moment că ar avea vreo problemă în ceea ce priveşte susţinerea parlamentară. Până când va vea susţinerea PSD-ului şi sigur coaliţia în jurul PSD-ului va rezista. Va sta la Palatul Victoria şi până în 2016 dacă va exista această majoritate". El a argumentat că, privind la aritmetica parlamentară, nu există motiv de emoţii în ceea ce priveşte această susţinere. "Eu am văzut la învestitura Guvernului, patru sau mă rog ce număr poartă acest Cabinet, a avut mult peste jumătate plus unu, mult peste numărul parlamentarilor din coaliţie, e adevărat că am dat şi noi un vot, dar şi peste voturile noastre au fost voturi din PNL, din PDL, din PMP, nu ştiu de unde pentru că n-am de unde să ştiu, dar aritmetic trebuia să vină şi din altă parte pentru că altfel n-avea cum să aibă aproape 400 de voturi", a susţinut preşedintele UDMR. Întrebat dacă Ponta ar trebuie să-şi facă griji doar din partea PSD, Kelemen a replicat: "Eu zic că în acest moment da, asta este analiza mea pe 27 ianuarie". El a declarat că la acest moment opoziţia nu are majoritate pentru o moţiune de cenzură. "Nu ştiu ce se va întâmpla în februarie, martie, nu ştiu ce se va întâmpla în septembrie, în octombrie, dar în acest moment dacă luăm pixul şi hârtia nu avem cum să adunăm mai multe voturi decât au cei din Coaliţie. Deci nu se paote dărâma Guvernul. Moţiunea de cenzură este un instrument extrem de important pentru a schimba Guvernul, dar în acelaşi timp poate să fie şi instrument pentru o dezbatere politică foarte, foarte importantă la un moment dat şi poate că în primăvara lui 2015 moţiunea de cenzură va fi un instrument pentru o dezbatere politică mai animată în Parlamentul României şi nu pentru a dărâma Guvernul. Fiincă momentan nu există aceste condiţii matematice, aritmetice de a forma o altă majoritate", a afirmat liderul UDMR. El a precizat că nu au existat negocieri până în prezent, iar susţinerea UDMR pentru o moţiune de cenzură "depinde de foarte multe lucruri. Fără să cunoaştem textul, fără să ştim ce urmează după moţiunea de cenzură, mi-e greu să răspund la această întrebare. Pentru că nu este un subiect foarte uşor, trebuie să vezi ce conţine moţiune de cenzură, de unde e atacat Guvernul, cei care depun moţiunea de cenzură, dacă trece moţiunea, a doua zi ce vrea să facă, ce guvern vrea să formeze, vrea alegeri anticipate, are un program de guvernare, are o echipă de miniştri sau nu are. Toate aceste elemente sunt, cel puţin pentru mine, necunoscute. Şi fără aceste elemente nu pot să dau un răspuns că am vota sau nu am vota moţiunea de cenzură. Depinde de multe, multe elemente şi până nu vedem, nu discutăm".