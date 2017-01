Kelly Clarkson a doborît recordul lui Britney Spears

Cu siguranţă, toate îi merg bine lui Kelly Clarkson, deşi noua sa piesă are un titlu care ar putea induce în eroare cu privire la starea pozitivă a cîntăreţei. Single-ul “My Life Would Suck Without You” a reuşit, joi, cea mai mare ascensiune înregistrată în 50 de ani de istorie muzicală contabilizată de topul Billboard. Piesa intrase în top iniţial pe locul 97, dar după ce a înregistrat 280.000 de descărcări digitale într-o săptămînă, a fost propulsată direct pe locul întîi.

Kelly Clarkson, în vîrstă de 26 de ani, a mai deţinut o dată acest record, cu piesa “A Moment Like This”, care în 2002 a sărit de pe locul 52 pe primul loc. Britney Spears a detronat-o anul trecut cu piesa “Womanizer”, care a ajuns în fruntea topului Billboard de pe locul 96. Kelly Clarkson îşi ia revanşa după ce videclipul piesei “My Life Would Suck Without You” a fost vizionat în premieră în cadrul emisiunii Idol. Piesa este inclusă pe noul album al cîntăreţei, intitulat “All I Ever Wanted”, care ajunge pe rafturile magazinelor pe data de 17 martie.