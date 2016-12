Kelly Clarkson s-a căsătorit

Cântăreaţa pop americană Kelly Clarkson, câştigătoarea primei ediţii a concursului “American Idol“, organizat de postul de televiziune Fox, s-a căsătorit cu managerul de talente Brandon Blackstock, în cadrul unei ceremonii care a avut loc weekendul trecut, în statul Tennessee. Informaţia a fost confirmată luni, chiar de cântăreaţa de 31 de ani, prin intermediul unei fotografii ce a fost inclusă într-un mesaj postat pe Twitter. ”Sunt oficial doamna Blackstock. Ne-am căsătorit ieri, la Blackberry Farms în Tennessee, cel mai frumos loc dintre toate”, a declarat Kelly Clarkson. Cântăreaţa născută în Texas a purtat o rochie de mireasă creată de designerul britanic Alice Temperley. Fotografia care îi prezintă pe cei doi tineri căsătoriţi a fost realizată în faţa unui pod. Kelly Clarkson şi Brandon Blackstock au o relaţie de la începutul anului 2012 şi s-au logodit la sfârşitul anului trecut.

Kelly Clarkson a câştigat prima ediţie a concursului “American Idol“, în 2002, şi este considerată unul dintre cei mai de succes câştigători ai acestui show de televiziune. Graţie unor piese cu mare succes la public, precum ”Since U Been Gone” şi ”My Life Would Suck Without You”, cântăreaţa a câştigat trei premii Grammy, inclusiv unul la categoria cel mai bun album, pentru materialul discografic ”Stronger”, lansat în 2011. Într-o carieră de doar un deceniu, Kelly Clarkson a avut o ascensiune explozivă, lansând cinci albume de studio care s-au vândut în peste 20 de milioane de copii pe plan mondial, şi a câştigat numeroase trofee muzicale prestigioase - trei premii Grammy, trei MTV Video Music Awards, 12 Billboard Music Awards şi patru American Music Awards.